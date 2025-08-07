Genie Protocol (GNP) Nedir?

The Genie Protocol is a defi protocol for buying sets or "funds" of tokens governed by Genie Dao and is the first protocol for buying sets or "funds" of native multichain tokens.

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Genie Protocol (GNP) Kaynağı Resmi Websitesi

Genie Protocol (GNP) Token Ekonomisi

Genie Protocol (GNP) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. GNP tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!