GHOG (GHOG) Nedir?

GHOG is the governance and share token of Hand of God, an AI-enhanced DeFi protocol built on Sonic Chain. The project automates emission decisions every 6 hours based on real-time on-chain data such as peg price, liquidity depth, and bond activity. GHOG holders benefit from protocol emissions, fee revenue, and influence through future vote-escrow mechanics. VeGHOG will be the base asset of the Hand of God Ecosystem

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GHOG (GHOG) Kaynağı Resmi Websitesi

GHOG (GHOG) Token Ekonomisi

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