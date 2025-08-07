GICTrade Fiyatı (GICT)
GICTrade (GICT), şu anda 0,865302 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 0,00 USD piyasa değerine sahiptir. GICT / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
MEXC'deki GICT / USD fiyatının gerçek zamanlı güncellemelerini alın. Hızlı değişen kripto para piyasasında akıllı alım satım kararları vermek için gerekli olan en yeni veriler ve piyasa analizleri ile güncel kalın. MEXC, GICT fiyatına ilişkin doğru bilgiler için başvuracağınız ilk platformdur.
Gün içerisinde, GICTrade / USD fiyat değişimi, $ +0,00274382.
Son 30 gün içerisinde, GICTrade / USD fiyat değişimi, $ -0,0025715044.
Son 60 gün içerisinde, GICTrade / USD fiyat değişimi, $ -0,0010037503.
Son 90 gün içerisinde, GICTrade / USD fiyat değişimi, $ +0,0094752497610042.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ +0,00274382
|+%0,32
|30 Gün
|$ -0,0025715044
|-%0,29
|60 Gün
|$ -0,0010037503
|-%0,11
|90 Gün
|$ +0,0094752497610042
|+%1,11
En güncel GICTrade fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
-%0,01
+%0,32
+%0,81
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
GIC is developing a revolutionary blockchain-based trading ecosystem across forex, indices, commodities and cryptocurrency. Initially focused on forex futures and options, the GIC Trading Ecosystem will use the GIC utility coin (GICT) to facilitate underlying trades and track on the blockchain. GIC is also democratising access to the market-maker function allowing anyone to act as a broker; revolutionising the world of trading. Key Features: -Blockchain powered trading - Immutable open ledger guaranteeing security and transparency of transactions -Low fees and charges - Eliminating layers and focus on P2P interactions allow for a no swap, no commission, low spread experience -Market-maker access - GIC is offering the game-changing ability for anyone, trader or broker, to act as market-maker with no setup or ongoing costs -Seamless crypto-to-fiat exchange - Fully-fledged cryptocurrency exchange to be run alongside the core trading platforms.
MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!
GICTrade (GICT) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. GICT tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!
Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.
|1 GICT / VND
₫22.770,42213
|1 GICT / AUD
A$1,32391206
|1 GICT / GBP
￡0,64032348
|1 GICT / EUR
€0,7355067
|1 GICT / USD
$0,865302
|1 GICT / MYR
RM3,65157444
|1 GICT / TRY
₺35,18317932
|1 GICT / JPY
¥127,199394
|1 GICT / ARS
ARS$1.152,1928781
|1 GICT / RUB
₽69,22416
|1 GICT / INR
₹75,85237332
|1 GICT / IDR
Rp14.185,27641888
|1 GICT / KRW
₩1.198,47788208
|1 GICT / PHP
₱49,59911064
|1 GICT / EGP
￡E.41,91522888
|1 GICT / BRL
R$4,72454892
|1 GICT / CAD
C$1,18546374
|1 GICT / BDT
৳104,89190844
|1 GICT / NGN
₦1.319,05771578
|1 GICT / UAH
₴35,85811488
|1 GICT / VES
Bs110,758656
|1 GICT / CLP
$839,34294
|1 GICT / PKR
Rs244,7074056
|1 GICT / KZT
₸463,22211966
|1 GICT / THB
฿27,97521366
|1 GICT / TWD
NT$25,81195866
|1 GICT / AED
د.إ3,17565834
|1 GICT / CHF
Fr0,6922416
|1 GICT / HKD
HK$6,78396768
|1 GICT / MAD
.د.م7,81367706
|1 GICT / MXN
$16,0946172
|1 GICT / PLN
zł3,16700532
|1 GICT / RON
лв3,7640637
|1 GICT / SEK
kr8,31555222
|1 GICT / BGN
лв1,44505434
|1 GICT / HUF
Ft295,42275582
|1 GICT / CZK
Kč18,24056616
|1 GICT / KWD
د.ك0,26391711
|1 GICT / ILS
₪2,95933284