Gitopia (LORE) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0,00165744 $ 0,00165744 $ 0,00165744 24 sa Düşük $ 0,0017263 $ 0,0017263 $ 0,0017263 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0,00165744$ 0,00165744 $ 0,00165744 24 sa Yüksek $ 0,0017263$ 0,0017263 $ 0,0017263 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,070707$ 0,070707 $ 0,070707 En Düşük Fiyat $ 0$ 0 $ 0 Fiyat Değişimi (1 Sa) +%0,23 Fiyat Değişimi (1 Gün) -%1,26 Fiyat Değişimi (7 G) +%10,40 Fiyat Değişimi (7 G) +%10,40

Gitopia (LORE) canlı fiyatı $0,00168871. LORE, son 24 saat içinde en düşük $ 0,00165744 ve en yüksek $ 0,0017263 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. LORE için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,070707, en düşük fiyatı ise $ 0 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, LORE son bir saatte +%0,23 değişim gösterdi, 24 saatte -%1,26 ve son 7 günde +%10,40 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Gitopia (LORE) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 0,00$ 0,00 $ 0,00 Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 844,44K$ 844,44K $ 844,44K Dolaşım Arzı 0,00 0,00 0,00 Toplam Arz 500.000.000,0 500.000.000,0 500.000.000,0

Şu anki Gitopia piyasa değeri $ 0,00 olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki LORE arzı 0,00 olup, toplam arzı 500000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 844,44K.