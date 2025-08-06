Glide Finance (GLIDE) Nedir?

Glide Finance is a Decentralized Exchange / Automated Market Maker, Yield Farming, and Staking platform running on the Elastos Smart Chain (ESC) that aims to accelerate adoption of the Elastos ecosystem by acting as a source of liquidity for users and the projects built on it. We're invested in building a strong foundation with our GLIDE token as a governance token, diverse farms, a built in bridge, and more features down the line.

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Glide Finance (GLIDE) Kaynağı Resmi Websitesi

Glide Finance (GLIDE) Token Ekonomisi

Glide Finance (GLIDE) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. GLIDE tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!