Glint Coin (GLINT) Nedir?

Glint Coin (GLINT) is a utility token from TON Diamonds, a curated NFT Marketplace for digital artists on TON Blockchain. Glint Coin (GLINT) enhances the TON Diamonds user experience in the following ways: — Purchasing NFT on TON Diamonds marketplace with Glint Coin. — Covering NFT trading fees on the TON Diamonds marketplace. — Granting DAO voting rights to decide on the listing of new or other NFT collections and artists on the marketplace.

MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!

Glint Coin (GLINT) Kaynağı Whitepaper Resmi Websitesi

Glint Coin (GLINT) Token Ekonomisi

Glint Coin (GLINT) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. GLINT tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!