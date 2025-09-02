Gloat (GLOAT) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0,00005959 $ 0,00005959 $ 0,00005959 24 sa Düşük $ 0,0001839 $ 0,0001839 $ 0,0001839 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0,00005959$ 0,00005959 $ 0,00005959 24 sa Yüksek $ 0,0001839$ 0,0001839 $ 0,0001839 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,0001839$ 0,0001839 $ 0,0001839 En Düşük Fiyat $ 0,00005959$ 0,00005959 $ 0,00005959 Fiyat Değişimi (1 Sa) -%17,05 Fiyat Değişimi (1 Gün) +%52,25 Fiyat Değişimi (7 G) -- Fiyat Değişimi (7 G) --

Gloat (GLOAT) canlı fiyatı $0,00011751. GLOAT, son 24 saat içinde en düşük $ 0,00005959 ve en yüksek $ 0,0001839 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. GLOAT için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,0001839, en düşük fiyatı ise $ 0,00005959 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, GLOAT son bir saatte -%17,05 değişim gösterdi, 24 saatte +%52,25 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Gloat (GLOAT) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 117,30K$ 117,30K $ 117,30K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 117,30K$ 117,30K $ 117,30K Dolaşım Arzı 1,00B 1,00B 1,00B Toplam Arz 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0

Şu anki Gloat piyasa değeri $ 117,30K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki GLOAT arzı 1,00B olup, toplam arzı 1000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 117,30K.