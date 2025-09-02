GLOAT Hakkında Daha Fazla Bilgi

GLOAT Fiyat Bilgileri

GLOAT Resmi Websitesi

GLOAT Token Ekonomisi

GLOAT Fiyat Tahmini

Kazanç

Airdrop+

Haberler

Blog

Akademi

Gloat Logosu

Gloat Fiyatı (GLOAT)

Listelenmedi

1 GLOAT / USD Canlı Fiyatı:

$0,00011751
$0,00011751$0,00011751
+%52,201D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD
Gloat (GLOAT) Canlı Fiyat Grafiği
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2025-09-02 13:33:08 (UTC+8)

Gloat (GLOAT) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı:
$ 0,00005959
$ 0,00005959$ 0,00005959
24 sa Düşük
$ 0,0001839
$ 0,0001839$ 0,0001839
24 sa Yüksek

$ 0,00005959
$ 0,00005959$ 0,00005959

$ 0,0001839
$ 0,0001839$ 0,0001839

$ 0,0001839
$ 0,0001839$ 0,0001839

$ 0,00005959
$ 0,00005959$ 0,00005959

-%17,05

+%52,25

--

--

Gloat (GLOAT) canlı fiyatı $0,00011751. GLOAT, son 24 saat içinde en düşük $ 0,00005959 ve en yüksek $ 0,0001839 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. GLOAT için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,0001839, en düşük fiyatı ise $ 0,00005959 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, GLOAT son bir saatte -%17,05 değişim gösterdi, 24 saatte +%52,25 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Gloat (GLOAT) Piyasa Bilgileri

$ 117,30K
$ 117,30K$ 117,30K

--
----

$ 117,30K
$ 117,30K$ 117,30K

1,00B
1,00B 1,00B

1.000.000.000,0
1.000.000.000,0 1.000.000.000,0

Şu anki Gloat piyasa değeri $ 117,30K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki GLOAT arzı 1,00B olup, toplam arzı 1000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 117,30K.

Gloat (GLOAT) Fiyat Geçmişi USD

Gün içerisinde, Gloat / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Gloat / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Gloat / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Gloat / USD fiyat değişimi, $ 0.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ 0+%52,25
30 Gün$ 0--
60 Gün$ 0--
90 Gün$ 0--

Gloat (GLOAT) Nedir?

GLOAT is a Solana-based community token created to represent the culture of confidence, winning, and celebration within the meme coin space. While it is primarily a meme-driven project, its purpose is to build a strong community around humor, resilience, and engagement. GLOAT has no complex utility beyond being a digital asset for trading, collecting, and participating in community activities, but its function lies in fostering identity and shared culture among holders. The project is open, transparent, and fully tradable on Solana DEXs, where liquidity and community interaction drive its value.

MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!

Gloat (GLOAT) Kaynağı

Resmi Websitesi

Gloat Fiyat Tahmini (USD)

Gloat (GLOAT) yarın, gelecek hafta veya gelecek ay USD olarak ne kadar değere sahip olacak? Gloat (GLOAT) varlıklarınız 2025, 2026, 2027, 2028'de veya hatta 10 ya da 20 yıl sonra ne kadar değere sahip olabilir? Fiyat tahmin aracımızı kullanarak Gloat için hem kısa vadeli hem de uzun vadeli tahminleri keşfedin.

Gloat fiyat tahminini hemen kontrol edin!

GLOAT Varlığından Yerel Para Birimlerine

Gloat (GLOAT) Token Ekonomisi

Gloat (GLOAT) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. GLOAT tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: Gloat (GLOAT) Hakkında Diğer Sorular

Bugünkü Gloat (GLOAT) fiyatı nedir?
USD biriminden canlı GLOAT fiyatı, 0,00011751 USD olup, en son piyasa verileriyle gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
GLOAT / USD güncel fiyatı nedir?
GLOAT / USD güncel fiyatı $ 0,00011751. Doğru token dönüşümü için MEXC Dönüştürücü'ye göz atın.
Gloat varlığının piyasa değeri nedir?
GLOAT piyasa değeri $ 117,30K USD. Piyasa değeri = mevcut fiyat × dolaşımdaki arz. Bu veri, toplam piyasa değerini ve sıralamayı yansıtır.
Dolaşımdaki GLOAT arzı nedir?
Dolaşımdaki GLOAT arzı, 1,00B USD.
GLOAT için tüm zamanların en yüksek fiyatı (ATH) nedir?
GLOAT, ATH fiyatı olan 0,0001839 USD değerine yükseldi.
Tüm zamanların en düşük GLOAT fiyatı (ATL) nedir?
GLOAT, ATL fiyatı olan 0,00005959 USD değerine düştü.
GLOAT işlem hacmi nedir?
GLOAT için 24 saatlik canlı işlem hacmi -- USD.
GLOAT bu yıl daha da yükselir mi?
GLOAT piyasa koşullarına ve proje gelişmelerine bağlı olarak bu yıl daha da yükselebilir. Daha ayrıntılı bir analiz için GLOAT fiyat tahminine göz atın.
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2025-09-02 13:33:08 (UTC+8)

Gloat (GLOAT) Önemli Sektör Güncellemeleri

Tarih (UTC+8)TürBilgiler
09-01 20:12:00Sektör Haberleri
Veri: WLFI Küresel Vadeli İşlemler Açık Pozisyonları 900 Milyon Doları Aştı
09-01 17:35:00Sektör Haberleri
Kripto Piyasası WLFI Listesinin Arifesinde Yaygın Düşüş Yaşıyor, Toplam Piyasa Değeri 3,8 Trilyon Dolar Aralığına Düşüyor
09-01 16:14:00Sektör Haberleri
美國以太坊現貨ETF在8月份錄得38.7億美元流入
09-01 12:12:00Sektör Haberleri
Toplam kripto para piyasası değeri 3.825 trilyon dolara düştü, 24 saatlik düşüş oranı %1.5
09-01 09:42:00Ekonomik Veriler
Federal Reserve'in Eylül ayında 25 baz puanlık faiz indirimi yapma olasılığı %87,4
08-31 18:55:00Sektör Haberleri
Veri: WLFI değerlemesi son 8 ayda 21 kattan fazla arttı, yarınki listeleme "fiyat yeniden değerlendirmesi" getirecek

Sorumluluk Reddi

Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.