GlobalChainZ (GCZ) Nedir?

GlobalChainZ is a fully operational decentralized supercomputing network. GlobalChainZ connects non-interoperable networks utilizing its own off-chain protocol to overcome current scalability issues of blockchains to directly challenge the entrenched oligopoly dominating cloud computing.

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GlobalChainZ (GCZ) Kaynağı Resmi Websitesi

GlobalChainZ (GCZ) Token Ekonomisi

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