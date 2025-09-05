Globees (BEE) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0 $ 0 $ 0 24 sa Düşük $ 0 $ 0 $ 0 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0$ 0 $ 0 24 sa Yüksek $ 0$ 0 $ 0 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,179539$ 0,179539 $ 0,179539 En Düşük Fiyat $ 0$ 0 $ 0 Fiyat Değişimi (1 Sa) -%0,31 Fiyat Değişimi (1 Gün) -%3,32 Fiyat Değişimi (7 G) -%17,50 Fiyat Değişimi (7 G) -%17,50

Globees (BEE) canlı fiyatı --. BEE, son 24 saat içinde en düşük $ 0 ve en yüksek $ 0 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. BEE için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,179539, en düşük fiyatı ise $ 0 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, BEE son bir saatte -%0,31 değişim gösterdi, 24 saatte -%3,32 ve son 7 günde -%17,50 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Globees (BEE) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 4,20K$ 4,20K $ 4,20K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 26,98K$ 26,98K $ 26,98K Dolaşım Arzı 95,61M 95,61M 95,61M Toplam Arz 613.546.000,0 613.546.000,0 613.546.000,0

Şu anki Globees piyasa değeri $ 4,20K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki BEE arzı 95,61M olup, toplam arzı 613546000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 26,98K.