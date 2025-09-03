GGT Hakkında Daha Fazla Bilgi

GGT Fiyat Bilgileri

GGT Whitepaper

GGT Resmi Websitesi

GGT Token Ekonomisi

GGT Fiyat Tahmini

Kazanç

Airdrop+

Haberler

Blog

Akademi

Go Game Token Logosu

Go Game Token Fiyatı (GGT)

Listelenmedi

1 GGT / USD Canlı Fiyatı:

$0.00922838
$0.00922838$0.00922838
+2.40%1D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD
Go Game Token (GGT) Canlı Fiyat Grafiği
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2025-09-03 09:13:12 (UTC+8)

Go Game Token (GGT) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı:
$ 0.00882548
$ 0.00882548$ 0.00882548
24 sa Düşük
$ 0.0094155
$ 0.0094155$ 0.0094155
24 sa Yüksek

$ 0.00882548
$ 0.00882548$ 0.00882548

$ 0.0094155
$ 0.0094155$ 0.0094155

$ 11.23
$ 11.23$ 11.23

$ 0.008087
$ 0.008087$ 0.008087

-1.72%

+0.39%

+7.10%

+7.10%

Go Game Token (GGT) canlı fiyatı $0.00922852. GGT, son 24 saat içinde en düşük $ 0.00882548 ve en yüksek $ 0.0094155 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. GGT için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 11.23, en düşük fiyatı ise $ 0.008087 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, GGT son bir saatte -1.72% değişim gösterdi, 24 saatte +0.39% ve son 7 günde +7.10% değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Go Game Token (GGT) Piyasa Bilgileri

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

--
----

$ 2.77K
$ 2.77K$ 2.77K

0.00
0.00 0.00

300,000.0
300,000.0 300,000.0

Şu anki Go Game Token piyasa değeri $ 0.00 olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki GGT arzı 0.00 olup, toplam arzı 300000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 2.77K.

Go Game Token (GGT) Fiyat Geçmişi USD

Gün içerisinde, Go Game Token / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Go Game Token / USD fiyat değişimi, $ -0.0026665503.
Son 60 gün içerisinde, Go Game Token / USD fiyat değişimi, $ -0.0062422281.
Son 90 gün içerisinde, Go Game Token / USD fiyat değişimi, $ -0.0783785092032402.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ 0+0.39%
30 Gün$ -0.0026665503-28.89%
60 Gün$ -0.0062422281-67.64%
90 Gün$ -0.0783785092032402-89.46%

Go Game Token (GGT) Nedir?

MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!

Go Game Token (GGT) Kaynağı

Whitepaper
Resmi Websitesi

Go Game Token Fiyat Tahmini (USD)

Go Game Token (GGT) yarın, gelecek hafta veya gelecek ay USD olarak ne kadar değere sahip olacak? Go Game Token (GGT) varlıklarınız 2025, 2026, 2027, 2028'de veya hatta 10 ya da 20 yıl sonra ne kadar değere sahip olabilir? Fiyat tahmin aracımızı kullanarak Go Game Token için hem kısa vadeli hem de uzun vadeli tahminleri keşfedin.

Go Game Token fiyat tahminini hemen kontrol edin!

GGT Varlığından Yerel Para Birimlerine

Go Game Token (GGT) Token Ekonomisi

Go Game Token (GGT) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. GGT tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: Go Game Token (GGT) Hakkında Diğer Sorular

Bugünkü Go Game Token (GGT) fiyatı nedir?
USD biriminden canlı GGT fiyatı, 0.00922852 USD olup, en son piyasa verileriyle gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
GGT / USD güncel fiyatı nedir?
GGT / USD güncel fiyatı $ 0.00922852. Doğru token dönüşümü için MEXC Dönüştürücü'ye göz atın.
Go Game Token varlığının piyasa değeri nedir?
GGT piyasa değeri $ 0.00 USD. Piyasa değeri = mevcut fiyat × dolaşımdaki arz. Bu veri, toplam piyasa değerini ve sıralamayı yansıtır.
Dolaşımdaki GGT arzı nedir?
Dolaşımdaki GGT arzı, 0.00 USD.
GGT için tüm zamanların en yüksek fiyatı (ATH) nedir?
GGT, ATH fiyatı olan 11.23 USD değerine yükseldi.
Tüm zamanların en düşük GGT fiyatı (ATL) nedir?
GGT, ATL fiyatı olan 0.008087 USD değerine düştü.
GGT işlem hacmi nedir?
GGT için 24 saatlik canlı işlem hacmi -- USD.
GGT bu yıl daha da yükselir mi?
GGT piyasa koşullarına ve proje gelişmelerine bağlı olarak bu yıl daha da yükselebilir. Daha ayrıntılı bir analiz için GGT fiyat tahminine göz atın.
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2025-09-03 09:13:12 (UTC+8)

Go Game Token (GGT) Önemli Sektör Güncellemeleri

Tarih (UTC+8)TürBilgiler
09-02 19:30:00Sektör Haberleri
Linea Network DeFi TVL Son Bir Haftada %60,30 Artarak Tüm Zamanların En Yüksek Seviyesine Ulaştı
09-01 20:12:00Sektör Haberleri
Veri: WLFI Küresel Vadeli İşlemler Açık Pozisyonları 900 Milyon Doları Aştı
09-01 17:35:00Sektör Haberleri
Kripto Piyasası WLFI Listesinin Arifesinde Yaygın Düşüş Yaşıyor, Toplam Piyasa Değeri 3,8 Trilyon Dolar Aralığına Düşüyor
09-01 16:14:00Sektör Haberleri
美國以太坊現貨ETF在8月份錄得38.7億美元流入
09-01 12:12:00Sektör Haberleri
Toplam kripto para piyasası değeri 3.825 trilyon dolara düştü, 24 saatlik düşüş oranı %1.5
09-01 09:42:00Ekonomik Veriler
Federal Reserve'in Eylül ayında 25 baz puanlık faiz indirimi yapma olasılığı %87,4

Sorumluluk Reddi

Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.