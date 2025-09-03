Go Game Token (GGT) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: 24 sa Düşük $ 0.00882548 24 sa Yüksek $ 0.0094155 Tüm Zamanların En Yükseği $ 11.23 En Düşük Fiyat $ 0.008087 Fiyat Değişimi (1 Sa) -1.72% Fiyat Değişimi (1 Gün) +0.39% Fiyat Değişimi (7 G) +7.10%

Go Game Token (GGT) canlı fiyatı $0.00922852. GGT, son 24 saat içinde en düşük $ 0.00882548 ve en yüksek $ 0.0094155 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. GGT için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 11.23, en düşük fiyatı ise $ 0.008087 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, GGT son bir saatte -1.72% değişim gösterdi, 24 saatte +0.39% ve son 7 günde +7.10% değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Go Game Token (GGT) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 0.00 Hacim (24 Sa) -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 2.77K Dolaşım Arzı 0.00 Toplam Arz 300,000.0

Şu anki Go Game Token piyasa değeri $ 0.00 olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki GGT arzı 0.00 olup, toplam arzı 300000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 2.77K.