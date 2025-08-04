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Goat Protocol Fiyatı (GOA)

Listelenmedi

Goat Protocol (GOA) Canlı Fiyat Grafiği

$0.601052
$0.601052$0.601052
0.00%1D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD

Bugünkü Goat Protocol (GOA) Fiyatı

Goat Protocol (GOA), şu anda 0.601052 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 261.46K USD piyasa değerine sahiptir. GOA / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

Goat Protocol Ana Piyasa Performansı:

-- USD
24 saatlik işlem hacmi
--
Goat Protocol 24 saatlik fiyat değişimi
435.00K USD
Dolaşımdaki arz

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USD Bazında Goat Protocol (GOA) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, Goat Protocol / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Goat Protocol / USD fiyat değişimi, $ +0.0949681994.
Son 60 gün içerisinde, Goat Protocol / USD fiyat değişimi, $ -0.1824475915.
Son 90 gün içerisinde, Goat Protocol / USD fiyat değişimi, $ 0.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ 0--
30 Gün$ +0.0949681994+15.80%
60 Gün$ -0.1824475915-30.35%
90 Gün$ 0--

Goat Protocol (GOA) Fiyat Analizi

En güncel Goat Protocol fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 3.2
$ 3.2$ 3.2

--

--

+2.90%

Goat Protocol (GOA) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 261.46K
$ 261.46K$ 261.46K

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435.00K
435.00K 435.00K

Goat Protocol (GOA) Nedir?

Defi yield aggregator with the lowest fees on the market.

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Goat Protocol (GOA) Kaynağı

Resmi Websitesi

Goat Protocol (GOA) Token Ekonomisi

Goat Protocol (GOA) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. GOA tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

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GOA Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 GOA / VND
15,816.68338
1 GOA / AUD
A$0.92562008
1 GOA / GBP
0.450789
1 GOA / EUR
0.51690472
1 GOA / USD
$0.601052
1 GOA / MYR
RM2.54244996
1 GOA / TRY
24.44478484
1 GOA / JPY
¥88.354644
1 GOA / ARS
ARS$815.5374062
1 GOA / RUB
48.03607584
1 GOA / INR
52.6521552
1 GOA / IDR
Rp9,853.30989888
1 GOA / KRW
831.32704224
1 GOA / PHP
34.42825856
1 GOA / EGP
￡E.29.11495888
1 GOA / BRL
R$3.305786
1 GOA / CAD
C$0.82344124
1 GOA / BDT
73.19611256
1 GOA / NGN
916.23765828
1 GOA / UAH
25.07588944
1 GOA / VES
Bs73.929396
1 GOA / CLP
$580.01518
1 GOA / PKR
Rs170.36217888
1 GOA / KZT
324.5380274
1 GOA / THB
฿19.46206376
1 GOA / TWD
NT$17.93539168
1 GOA / AED
د.إ2.20586084
1 GOA / CHF
Fr0.4808416
1 GOA / HKD
HK$4.71224768
1 GOA / MAD
.د.م5.44553112
1 GOA / MXN
$11.28775656
1 GOA / PLN
2.21788188
1 GOA / RON
лв2.63260776
1 GOA / SEK
kr5.80616232
1 GOA / BGN
лв1.00976736
1 GOA / HUF
Ft206.82800372
1 GOA / CZK
12.76033396
1 GOA / KWD
د.ك0.18332086
1 GOA / ILS
2.0435768