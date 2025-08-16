gob (GOB) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0,00019964 $ 0,00019964 $ 0,00019964 24 sa Düşük $ 0,00021568 $ 0,00021568 $ 0,00021568 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0,00019964$ 0,00019964 $ 0,00019964 24 sa Yüksek $ 0,00021568$ 0,00021568 $ 0,00021568 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,00177448$ 0,00177448 $ 0,00177448 En Düşük Fiyat $ 0,00019964$ 0,00019964 $ 0,00019964 Fiyat Değişimi (1 Sa) +%0,04 Fiyat Değişimi (1 Gün) -%5,04 Fiyat Değişimi (7 G) -%8,25 Fiyat Değişimi (7 G) -%8,25

gob (GOB) canlı fiyatı $0,00020392. GOB, son 24 saat içinde en düşük $ 0,00019964 ve en yüksek $ 0,00021568 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. GOB için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,00177448, en düşük fiyatı ise $ 0,00019964 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, GOB son bir saatte +%0,04 değişim gösterdi, 24 saatte -%5,04 ve son 7 günde -%8,25 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

gob (GOB) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 0,00$ 0,00 $ 0,00 Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 2,04M$ 2,04M $ 2,04M Dolaşım Arzı 0,00 0,00 0,00 Toplam Arz 9.999.997.170,45 9.999.997.170,45 9.999.997.170,45

Şu anki gob piyasa değeri $ 0,00 olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki GOB arzı 0,00 olup, toplam arzı 9999997170.45. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 2,04M.