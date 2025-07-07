GoHost Fiyatı (GOHOST)
GoHost (GOHOST), şu anda 0,123448 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 0,00 USD piyasa değerine sahiptir. GOHOST / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
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Gün içerisinde, GoHost / USD fiyat değişimi, $ +0,0357592.
Son 30 gün içerisinde, GoHost / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, GoHost / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, GoHost / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ +0,0357592
|+%40,78
|30 Gün
|$ 0
|--
|60 Gün
|$ 0
|--
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel GoHost fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
-%6,94
+%40,78
--
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
Our project is about offering products to enhance privacy online. Our current live utility is a VPS service that allows people to buy a virtual private server using crypto currencies without any KYC and no logs as well. We also recently released an app that allows people to encrypt files using a password and AES256 encryption to store files in the cloud, share to other people and so on. We will release soon more options for our servers such as GPU/CPU optimized instances. We also will release our own In house VPN, no logs, no KYC and multiple locations as well as our own privacy swap that allows people to swap from one currency to an other with low fees.
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|1 GOHOST / VND
₫3.248,53412
|1 GOHOST / AUD
A$0,18887544
|1 GOHOST / GBP
￡0,09011704
|1 GOHOST / EUR
€0,1049308
|1 GOHOST / USD
$0,123448
|1 GOHOST / MYR
RM0,52218504
|1 GOHOST / TRY
₺4,9317476
|1 GOHOST / JPY
¥17,89996
|1 GOHOST / RUB
₽9,74745408
|1 GOHOST / INR
₹10,5918384
|1 GOHOST / IDR
Rp1.991,09649544
|1 GOHOST / KRW
₩169,10647728
|1 GOHOST / PHP
₱6,99209472
|1 GOHOST / EGP
￡E.6,0921588
|1 GOHOST / BRL
R$0,66908816
|1 GOHOST / CAD
C$0,16788928
|1 GOHOST / BDT
৳15,15200752
|1 GOHOST / NGN
₦189,04703272
|1 GOHOST / UAH
₴5,15148504
|1 GOHOST / VES
Bs13,57928
|1 GOHOST / CLP
$114,80664
|1 GOHOST / PKR
Rs35,07034232
|1 GOHOST / KZT
₸64,162098
|1 GOHOST / THB
฿4,02317032
|1 GOHOST / TWD
NT$3,58246096
|1 GOHOST / AED
د.إ0,45305416
|1 GOHOST / CHF
Fr0,09752392
|1 GOHOST / HKD
HK$0,96783232
|1 GOHOST / MAD
.د.م1,10856304
|1 GOHOST / MXN
$2,30477416
|1 GOHOST / PLN
zł0,44564728
|1 GOHOST / RON
лв0,5308264
|1 GOHOST / SEK
kr1,18139736
|1 GOHOST / BGN
лв0,20492368
|1 GOHOST / HUF
Ft41,9599752
|1 GOHOST / CZK
Kč2,58993904
|1 GOHOST / KWD
د.ك0,03765164
|1 GOHOST / ILS
₪0,41231632