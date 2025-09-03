Gold Fintech Coin Fiyatı (GF)
-%0,00
-%48,81
+%14,59
+%14,59
Gold Fintech Coin (GF) canlı fiyatı $0,135159. GF, son 24 saat içinde en düşük $ 0,120003 ve en yüksek $ 0,264062 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. GF için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,300006, en düşük fiyatı ise $ 0,060358 oldu.
Kısa vadeli performans açısından, GF son bir saatte -%0,00 değişim gösterdi, 24 saatte -%48,81 ve son 7 günde +%14,59 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.
Şu anki Gold Fintech Coin piyasa değeri $ 0,00 olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki GF arzı 0,00 olup, toplam arzı 10000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 1,35B.
Gün içerisinde, Gold Fintech Coin / USD fiyat değişimi, $ -0,1288941387205749.
Son 30 gün içerisinde, Gold Fintech Coin / USD fiyat değişimi, $ +0,0329244215.
Son 60 gün içerisinde, Gold Fintech Coin / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Gold Fintech Coin / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ -0,1288941387205749
|-%48,81
|30 Gün
|$ +0,0329244215
|+%24,36
|60 Gün
|$ 0
|--
|90 Gün
|$ 0
|--
Gold Fintech (GF) Coin is a blockchain-based integrated payment solution designed to modernize the outdated financial infrastructure of developing countries, starting with Laos. Backed by KS GROUP, which holds an official license from the Laotian government, the project offers a secure, cost-effective, and scalable system for merchants, banks, and card issuers. GF Coin minimizes intermediaries through smart contracts, stores transaction data on-chain for transparency, and supports real-world use cases like online/offline payments, mobile settlements, and even a lottery system to drive ecosystem engagement. Its utility spans from being a payment medium and reward token to powering a decentralized lottery and OTC exchange for liquidity.
