Gold Fintech Coin Logosu

Gold Fintech Coin Fiyatı (GF)

Listelenmedi

1 GF / USD Canlı Fiyatı:

$0,135159
$0,135159$0,135159
-%48,801D
mexc
USD
Gold Fintech Coin (GF) Canlı Fiyat Grafiği
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2025-09-03 09:13:19 (UTC+8)

Gold Fintech Coin (GF) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı:
$ 0,120003
$ 0,120003$ 0,120003
24 sa Düşük
$ 0,264062
$ 0,264062$ 0,264062
24 sa Yüksek

$ 0,120003
$ 0,120003$ 0,120003

$ 0,264062
$ 0,264062$ 0,264062

$ 0,300006
$ 0,300006$ 0,300006

$ 0,060358
$ 0,060358$ 0,060358

-%0,00

-%48,81

+%14,59

+%14,59

Gold Fintech Coin (GF) canlı fiyatı $0,135159. GF, son 24 saat içinde en düşük $ 0,120003 ve en yüksek $ 0,264062 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. GF için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,300006, en düşük fiyatı ise $ 0,060358 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, GF son bir saatte -%0,00 değişim gösterdi, 24 saatte -%48,81 ve son 7 günde +%14,59 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Gold Fintech Coin (GF) Piyasa Bilgileri

$ 0,00
$ 0,00$ 0,00

--
----

$ 1,35B
$ 1,35B$ 1,35B

0,00
0,00 0,00

10.000.000.000,0
10.000.000.000,0 10.000.000.000,0

Şu anki Gold Fintech Coin piyasa değeri $ 0,00 olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki GF arzı 0,00 olup, toplam arzı 10000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 1,35B.

Gold Fintech Coin (GF) Fiyat Geçmişi USD

Gün içerisinde, Gold Fintech Coin / USD fiyat değişimi, $ -0,1288941387205749.
Son 30 gün içerisinde, Gold Fintech Coin / USD fiyat değişimi, $ +0,0329244215.
Son 60 gün içerisinde, Gold Fintech Coin / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Gold Fintech Coin / USD fiyat değişimi, $ 0.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ -0,1288941387205749-%48,81
30 Gün$ +0,0329244215+%24,36
60 Gün$ 0--
90 Gün$ 0--

Gold Fintech Coin (GF) Nedir?

Gold Fintech (GF) Coin is a blockchain-based integrated payment solution designed to modernize the outdated financial infrastructure of developing countries, starting with Laos. Backed by KS GROUP, which holds an official license from the Laotian government, the project offers a secure, cost-effective, and scalable system for merchants, banks, and card issuers. GF Coin minimizes intermediaries through smart contracts, stores transaction data on-chain for transparency, and supports real-world use cases like online/offline payments, mobile settlements, and even a lottery system to drive ecosystem engagement. Its utility spans from being a payment medium and reward token to powering a decentralized lottery and OTC exchange for liquidity.

Gold Fintech Coin (GF) Kaynağı

Whitepaper
Resmi Websitesi

Gold Fintech Coin Fiyat Tahmini (USD)

Gold Fintech Coin (GF) yarın, gelecek hafta veya gelecek ay USD olarak ne kadar değere sahip olacak? Gold Fintech Coin (GF) varlıklarınız 2025, 2026, 2027, 2028'de veya hatta 10 ya da 20 yıl sonra ne kadar değere sahip olabilir? Fiyat tahmin aracımızı kullanarak Gold Fintech Coin için hem kısa vadeli hem de uzun vadeli tahminleri keşfedin.

Gold Fintech Coin fiyat tahminini hemen kontrol edin!

GF Varlığından Yerel Para Birimlerine

Gold Fintech Coin (GF) Token Ekonomisi

Gold Fintech Coin (GF) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. GF tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: Gold Fintech Coin (GF) Hakkında Diğer Sorular

Bugünkü Gold Fintech Coin (GF) fiyatı nedir?
USD biriminden canlı GF fiyatı, 0,135159 USD olup, en son piyasa verileriyle gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
GF / USD güncel fiyatı nedir?
GF / USD güncel fiyatı $ 0,135159. Doğru token dönüşümü için MEXC Dönüştürücü'ye göz atın.
Gold Fintech Coin varlığının piyasa değeri nedir?
GF piyasa değeri $ 0,00 USD. Piyasa değeri = mevcut fiyat × dolaşımdaki arz. Bu veri, toplam piyasa değerini ve sıralamayı yansıtır.
Dolaşımdaki GF arzı nedir?
Dolaşımdaki GF arzı, 0,00 USD.
GF için tüm zamanların en yüksek fiyatı (ATH) nedir?
GF, ATH fiyatı olan 0,300006 USD değerine yükseldi.
Tüm zamanların en düşük GF fiyatı (ATL) nedir?
GF, ATL fiyatı olan 0,060358 USD değerine düştü.
GF işlem hacmi nedir?
GF için 24 saatlik canlı işlem hacmi -- USD.
GF bu yıl daha da yükselir mi?
GF piyasa koşullarına ve proje gelişmelerine bağlı olarak bu yıl daha da yükselebilir. Daha ayrıntılı bir analiz için GF fiyat tahminine göz atın.
Gold Fintech Coin (GF) Önemli Sektör Güncellemeleri

Tarih (UTC+8)TürBilgiler
09-02 19:30:00Sektör Haberleri
Linea Network DeFi TVL Son Bir Haftada %60,30 Artarak Tüm Zamanların En Yüksek Seviyesine Ulaştı
09-01 20:12:00Sektör Haberleri
Veri: WLFI Küresel Vadeli İşlemler Açık Pozisyonları 900 Milyon Doları Aştı
09-01 17:35:00Sektör Haberleri
Kripto Piyasası WLFI Listesinin Arifesinde Yaygın Düşüş Yaşıyor, Toplam Piyasa Değeri 3,8 Trilyon Dolar Aralığına Düşüyor
09-01 16:14:00Sektör Haberleri
美國以太坊現貨ETF在8月份錄得38.7億美元流入
09-01 12:12:00Sektör Haberleri
Toplam kripto para piyasası değeri 3.825 trilyon dolara düştü, 24 saatlik düşüş oranı %1.5
09-01 09:42:00Ekonomik Veriler
Federal Reserve'in Eylül ayında 25 baz puanlık faiz indirimi yapma olasılığı %87,4

