Gold Fintech Coin (GF) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0,120003 $ 0,120003 $ 0,120003 24 sa Düşük $ 0,264062 $ 0,264062 $ 0,264062 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0,120003$ 0,120003 $ 0,120003 24 sa Yüksek $ 0,264062$ 0,264062 $ 0,264062 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,300006$ 0,300006 $ 0,300006 En Düşük Fiyat $ 0,060358$ 0,060358 $ 0,060358 Fiyat Değişimi (1 Sa) -%0,00 Fiyat Değişimi (1 Gün) -%48,81 Fiyat Değişimi (7 G) +%14,59 Fiyat Değişimi (7 G) +%14,59

Gold Fintech Coin (GF) canlı fiyatı $0,135159. GF, son 24 saat içinde en düşük $ 0,120003 ve en yüksek $ 0,264062 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. GF için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,300006, en düşük fiyatı ise $ 0,060358 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, GF son bir saatte -%0,00 değişim gösterdi, 24 saatte -%48,81 ve son 7 günde +%14,59 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Gold Fintech Coin (GF) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 0,00$ 0,00 $ 0,00 Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 1,35B$ 1,35B $ 1,35B Dolaşım Arzı 0,00 0,00 0,00 Toplam Arz 10.000.000.000,0 10.000.000.000,0 10.000.000.000,0

Şu anki Gold Fintech Coin piyasa değeri $ 0,00 olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki GF arzı 0,00 olup, toplam arzı 10000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 1,35B.