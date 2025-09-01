GonnaMakeIt (GMI) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: 24 sa Düşük $ 0,00146422 24 sa Yüksek $ 0,00148227 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,00155366 En Düşük Fiyat $ 0,00114622 Fiyat Değişimi (1 Sa) -- Fiyat Değişimi (1 Gün) -%0,58 Fiyat Değişimi (7 G) +%21,68

GonnaMakeIt (GMI) canlı fiyatı $0,00146422. GMI, son 24 saat içinde en düşük $ 0,00146422 ve en yüksek $ 0,00148227 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. GMI için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,00155366, en düşük fiyatı ise $ 0,00114622 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, GMI son bir saatte -- değişim gösterdi, 24 saatte -%0,58 ve son 7 günde +%21,68 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

GonnaMakeIt (GMI) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 0,00 Hacim (24 Sa) -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 292,84K Dolaşım Arzı 0,00 Toplam Arz 200.000.000,0

Şu anki GonnaMakeIt piyasa değeri $ 0,00 olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki GMI arzı 0,00 olup, toplam arzı 200000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 292,84K.