Gooeys (GOO) Nedir?

GOO is the primary token used in the game Gooeys! Gooeys is a Play-To-Earn game from the Dogira Studios team, featuring a fully tokenized economy – where everything from your in-game characters to quest rewards are fully on-chain, and tradable on popular platforms such as OpenSea. Gooeys is secured by Chainlink VRF, ensuring that all random rolls such as character/NFT Generation and Quest Rewards are on-chain, and provably fair.

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Gooeys (GOO) Kaynağı Whitepaper Resmi Websitesi

Gooeys (GOO) Token Ekonomisi

Gooeys (GOO) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. GOO tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!