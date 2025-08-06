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Google Tokenized Stock Defichain Fiyatı (DGOOGL)

Listelenmedi

Google Tokenized Stock Defichain (DGOOGL) Canlı Fiyat Grafiği

$11,66
$11,66$11,66
%0,001D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD

Bugünkü Google Tokenized Stock Defichain (DGOOGL) Fiyatı

Google Tokenized Stock Defichain (DGOOGL), şu anda 11,66 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 0,00 USD piyasa değerine sahiptir. DGOOGL / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

Google Tokenized Stock Defichain Ana Piyasa Performansı:

$ 2,06 USD
24 saatlik işlem hacmi
%0,00
Google Tokenized Stock Defichain 24 saatlik fiyat değişimi
0,00 USD
Dolaşımdaki arz

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USD Bazında Google Tokenized Stock Defichain (DGOOGL) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, Google Tokenized Stock Defichain / USD fiyat değişimi, $ 0,0.
Son 30 gün içerisinde, Google Tokenized Stock Defichain / USD fiyat değişimi, $ 0,0000000000.
Son 60 gün içerisinde, Google Tokenized Stock Defichain / USD fiyat değişimi, $ -0,6532946420.
Son 90 gün içerisinde, Google Tokenized Stock Defichain / USD fiyat değişimi, $ +5,1688139910066705.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ 0,0%0,00
30 Gün$ 0,0000000000%0,00
60 Gün$ -0,6532946420-%5,60
90 Gün$ +5,1688139910066705+%79,63

Google Tokenized Stock Defichain (DGOOGL) Fiyat Analizi

En güncel Google Tokenized Stock Defichain fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 11,66
$ 11,66$ 11,66

$ 11,66
$ 11,66$ 11,66

$ 3.300,38
$ 3.300,38$ 3.300,38

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Google Tokenized Stock Defichain (DGOOGL) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

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$ 0,00$ 0,00

$ 2,06
$ 2,06$ 2,06

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Google Tokenized Stock Defichain (DGOOGL) Nedir?

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Google Tokenized Stock Defichain (DGOOGL) Kaynağı

Resmi Websitesi

Google Tokenized Stock Defichain (DGOOGL) Token Ekonomisi

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DGOOGL Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 DGOOGL / VND
306.832,9
1 DGOOGL / AUD
A$17,9564
1 DGOOGL / GBP
8,745
1 DGOOGL / EUR
10,0276
1 DGOOGL / USD
$11,66
1 DGOOGL / MYR
RM49,3218
1 DGOOGL / TRY
474,2122
1 DGOOGL / JPY
¥1.714,02
1 DGOOGL / ARS
ARS$15.609,0088
1 DGOOGL / RUB
934,4324
1 DGOOGL / INR
1.022,1156
1 DGOOGL / IDR
Rp191.147,5104
1 DGOOGL / KRW
16.216,9612
1 DGOOGL / PHP
670,6832
1 DGOOGL / EGP
￡E.564,8104
1 DGOOGL / BRL
R$64,13
1 DGOOGL / CAD
C$15,9742
1 DGOOGL / BDT
1.421,937
1 DGOOGL / NGN
17.828,723
1 DGOOGL / UAH
486,222
1 DGOOGL / VES
Bs1.469,16
1 DGOOGL / CLP
$11.263,56
1 DGOOGL / PKR
Rs3.303,0448
1 DGOOGL / KZT
6.272,1472
1 DGOOGL / THB
฿377,5508
1 DGOOGL / TWD
NT$349,4502
1 DGOOGL / AED
د.إ42,7922
1 DGOOGL / CHF
Fr9,328
1 DGOOGL / HKD
HK$91,4144
1 DGOOGL / MAD
.د.م106,106
1 DGOOGL / MXN
$218,1586
1 DGOOGL / PLN
43,0254
1 DGOOGL / RON
лв51,0708
1 DGOOGL / SEK
kr112,7522
1 DGOOGL / BGN
лв19,5888
1 DGOOGL / HUF
Ft4.012,3226
1 DGOOGL / CZK
247,5418
1 DGOOGL / KWD
د.ك3,5563
1 DGOOGL / ILS
40,1104