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Governance Algo Fiyatı (GALGO)

Listelenmedi

Governance Algo (GALGO) Canlı Fiyat Grafiği

$0,236013
$0,236013$0,236013
-%1,101D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD

Bugünkü Governance Algo (GALGO) Fiyatı

Governance Algo (GALGO), şu anda 0,236013 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 0,00 USD piyasa değerine sahiptir. GALGO / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

Governance Algo Ana Piyasa Performansı:

$ 205,05 USD
24 saatlik işlem hacmi
-%1,14
Governance Algo 24 saatlik fiyat değişimi
0,00 USD
Dolaşımdaki arz

MEXC'deki GALGO / USD fiyatının gerçek zamanlı güncellemelerini alın. Hızlı değişen kripto para piyasasında akıllı alım satım kararları vermek için gerekli olan en yeni veriler ve piyasa analizleri ile güncel kalın. MEXC, GALGO fiyatına ilişkin doğru bilgiler için başvuracağınız ilk platformdur.

USD Bazında Governance Algo (GALGO) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, Governance Algo / USD fiyat değişimi, $ -0,002725513363313.
Son 30 gün içerisinde, Governance Algo / USD fiyat değişimi, $ +0,0805127903.
Son 60 gün içerisinde, Governance Algo / USD fiyat değişimi, $ +0,0556041435.
Son 90 gün içerisinde, Governance Algo / USD fiyat değişimi, $ +0,02564339901524143.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ -0,002725513363313-%1,14
30 Gün$ +0,0805127903+%34,11
60 Gün$ +0,0556041435+%23,56
90 Gün$ +0,02564339901524143+%12,19

Governance Algo (GALGO) Fiyat Analizi

En güncel Governance Algo fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 0,23211
$ 0,23211$ 0,23211

$ 0,244565
$ 0,244565$ 0,244565

$ 0,607783
$ 0,607783$ 0,607783

-%0,14

-%1,14

-%8,81

Governance Algo (GALGO) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 0,00
$ 0,00$ 0,00

$ 205,05
$ 205,05$ 205,05

0,00
0,00 0,00

Governance Algo (GALGO) Nedir?

gALGO is a wrapped version of ALGO that allows you to participate in Algorand Governance without losing your liquidity. Each gALGO can be burned for ALGO at the end of each governance period.

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Governance Algo (GALGO) Kaynağı

Resmi Websitesi

Governance Algo (GALGO) Token Ekonomisi

Governance Algo (GALGO) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. GALGO tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

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GALGO Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 GALGO / VND
6.210,682095
1 GALGO / AUD
A$0,36346002
1 GALGO / GBP
0,17700975
1 GALGO / EUR
0,20297118
1 GALGO / USD
$0,236013
1 GALGO / MYR
RM0,99833499
1 GALGO / TRY
9,59864871
1 GALGO / JPY
¥34,693911
1 GALGO / ARS
ARS$315,94588284
1 GALGO / RUB
18,91408182
1 GALGO / INR
20,68889958
1 GALGO / IDR
Rp3.869,06495472
1 GALGO / KRW
328,25160066
1 GALGO / PHP
13,57546776
1 GALGO / EGP
￡E.11,43246972
1 GALGO / BRL
R$1,2980715
1 GALGO / CAD
C$0,32333781
1 GALGO / BDT
28,78178535
1 GALGO / NGN
360,87567765
1 GALGO / UAH
9,8417421
1 GALGO / VES
Bs29,737638
1 GALGO / CLP
$227,988558
1 GALGO / PKR
Rs66,85776264
1 GALGO / KZT
126,95611296
1 GALGO / THB
฿7,64210094
1 GALGO / TWD
NT$7,07330961
1 GALGO / AED
د.إ0,86616771
1 GALGO / CHF
Fr0,1888104
1 GALGO / HKD
HK$1,85034192
1 GALGO / MAD
.د.م2,1477183
1 GALGO / MXN
$4,41580323
1 GALGO / PLN
0,87088797
1 GALGO / RON
лв1,03373694
1 GALGO / SEK
kr2,28224571
1 GALGO / BGN
лв0,39650184
1 GALGO / HUF
Ft81,21443343
1 GALGO / CZK
5,01055599
1 GALGO / KWD
د.ك0,071983965
1 GALGO / ILS
0,81188472