Governance Algo (GALGO) Nedir?

gALGO is a wrapped version of ALGO that allows you to participate in Algorand Governance without losing your liquidity. Each gALGO can be burned for ALGO at the end of each governance period.

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Governance Algo (GALGO) Kaynağı Resmi Websitesi

Governance Algo (GALGO) Token Ekonomisi

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