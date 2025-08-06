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Governance OHM Fiyatı (GOHM)

Listelenmedi

Governance OHM (GOHM) Canlı Fiyat Grafiği

$6.047,56
$6.047,56$6.047,56
+%0,201D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD

Bugünkü Governance OHM (GOHM) Fiyatı

Governance OHM (GOHM), şu anda 6.047,56 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 0,00 USD piyasa değerine sahiptir. GOHM / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

Governance OHM Ana Piyasa Performansı:

$ 47,28K USD
24 saatlik işlem hacmi
+%0,22
Governance OHM 24 saatlik fiyat değişimi
0,00 USD
Dolaşımdaki arz

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USD Bazında Governance OHM (GOHM) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, Governance OHM / USD fiyat değişimi, $ +13,18.
Son 30 gün içerisinde, Governance OHM / USD fiyat değişimi, $ +607,9805589920.
Son 60 gün içerisinde, Governance OHM / USD fiyat değişimi, $ +1.011,3534157480.
Son 90 gün içerisinde, Governance OHM / USD fiyat değişimi, $ +227,335384408545.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ +13,18+%0,22
30 Gün$ +607,9805589920+%10,05
60 Gün$ +1.011,3534157480+%16,72
90 Gün$ +227,335384408545+%3,91

Governance OHM (GOHM) Fiyat Analizi

En güncel Governance OHM fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 5.883,78
$ 5.883,78$ 5.883,78

$ 6.108,32
$ 6.108,32$ 6.108,32

$ 31.351
$ 31.351$ 31.351

-%0,21

+%0,22

+%1,98

Governance OHM (GOHM) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 0,00
$ 0,00$ 0,00

$ 47,28K
$ 47,28K$ 47,28K

0,00
0,00 0,00

Governance OHM (GOHM) Nedir?

gOHM is the governance token for Olympus.

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Governance OHM (GOHM) Kaynağı

Resmi Websitesi

Governance OHM (GOHM) Token Ekonomisi

Governance OHM (GOHM) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. GOHM tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

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GOHM Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 GOHM / VND
159.141.541,4
1 GOHM / AUD
A$9.313,2424
1 GOHM / GBP
4.535,67
1 GOHM / EUR
5.200,9016
1 GOHM / USD
$6.047,56
1 GOHM / MYR
RM25.581,1788
1 GOHM / TRY
245.954,2652
1 GOHM / JPY
¥888.991,32
1 GOHM / ARS
ARS$8.095.747,6208
1 GOHM / RUB
484.651,4584
1 GOHM / INR
530.129,1096
1 GOHM / IDR
Rp99.140.312,0064
1 GOHM / KRW
8.411.067,3992
1 GOHM / PHP
347.855,6512
1 GOHM / EGP
￡E.292.943,8064
1 GOHM / BRL
R$33.261,58
1 GOHM / CAD
C$8.285,1572
1 GOHM / BDT
737.499,942
1 GOHM / NGN
9.247.021,618
1 GOHM / UAH
252.183,252
1 GOHM / VES
Bs761.992,56
1 GOHM / CLP
$5.841.942,96
1 GOHM / PKR
Rs1.713.152,7968
1 GOHM / KZT
3.253.103,4752
1 GOHM / THB
฿195.819,9928
1 GOHM / TWD
NT$181.245,3732
1 GOHM / AED
د.إ22.194,5452
1 GOHM / CHF
Fr4.838,048
1 GOHM / HKD
HK$47.412,8704
1 GOHM / MAD
.د.م55.032,796
1 GOHM / MXN
$113.149,8476
1 GOHM / PLN
22.315,4964
1 GOHM / RON
лв26.488,3128
1 GOHM / SEK
kr58.479,9052
1 GOHM / BGN
лв10.159,9008
1 GOHM / HUF
Ft2.081.025,8716
1 GOHM / CZK
128.389,6988
1 GOHM / KWD
د.ك1.844,5058
1 GOHM / ILS
20.803,6064