GRAB AI (GRAB) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0 $ 0 $ 0 24 sa Düşük $ 0 $ 0 $ 0 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0$ 0 $ 0 24 sa Yüksek $ 0$ 0 $ 0 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0$ 0 $ 0 En Düşük Fiyat $ 0$ 0 $ 0 Fiyat Değişimi (1 Sa) -1.09% Fiyat Değişimi (1 Gün) -1.83% Fiyat Değişimi (7 G) -20.69% Fiyat Değişimi (7 G) -20.69%

GRAB AI (GRAB) canlı fiyatı --. GRAB, son 24 saat içinde en düşük $ 0 ve en yüksek $ 0 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. GRAB için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0, en düşük fiyatı ise $ 0 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, GRAB son bir saatte -1.09% değişim gösterdi, 24 saatte -1.83% ve son 7 günde -20.69% değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

GRAB AI (GRAB) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 5.29K$ 5.29K $ 5.29K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 5.29K$ 5.29K $ 5.29K Dolaşım Arzı 999.29M 999.29M 999.29M Toplam Arz 999,293,549.354189 999,293,549.354189 999,293,549.354189

Şu anki GRAB AI piyasa değeri $ 5.29K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki GRAB arzı 999.29M olup, toplam arzı 999293549.354189. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 5.29K.