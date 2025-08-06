Gram Gold Fiyatı (GRAMG)
Gram Gold (GRAMG), şu anda 107,47 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 0,00 USD piyasa değerine sahiptir. GRAMG / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
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Gün içerisinde, Gram Gold / USD fiyat değişimi, $ -0,0740920518191.
Son 30 gün içerisinde, Gram Gold / USD fiyat değişimi, $ +0,4720834690.
Son 60 gün içerisinde, Gram Gold / USD fiyat değişimi, $ -0,6611769340.
Son 90 gün içerisinde, Gram Gold / USD fiyat değişimi, $ +0,75737849520681.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ -0,0740920518191
|-%0,06
|30 Gün
|$ +0,4720834690
|+%0,44
|60 Gün
|$ -0,6611769340
|-%0,61
|90 Gün
|$ +0,75737849520681
|+%0,71
En güncel Gram Gold fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
+%0,05
-%0,06
-%0,06
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
Launched in November 2022, Gram Gold Token (GRAMG) is an asset-backed token redeemable 1:1 for 1 gram of gold. Issued by Token Teknoloji Anonim Şirketi, this token is fully backed by gold on the blockchain at a 1:1 ratio and indexed to the price of gold. For every GRAMG created, an equivalent amount of gold is held as collateral in the respective blockchain wallet. GRAMG provides a cost-effective, fast and secure solution for global users, offering direct ownership with no storage costs and high accessibility for 24/7 transactions and transfers, regardless of any geographical boundaries. Unlike gold transaction limits in the market, there is no minimum transaction limit for GRAMG transactions. GRAMG transactions are executed instantly and any amount of GRAMG tokens can be converted to fiat currencies, ensuring quick and efficient transactions. GRAMG is created and runs on the Avalanche C-Chain and Polygon blockchain, and it is compatible with all blockchain wallets that support EVM. It uses smart contracts to automatically manage the collateralization process. As demand for GRAMG tokens increases, Token Teknoloji Anonim Şirketi shall add the corresponding amount of gold, indexed to the price of gold, to its reserves for every 1 GRAMG token at the request of institutions wishing to meet their demand. This ensures that the 1:1 ratio between gram gold and GRAMG is preserved while maintaining market supply and demand equilibrium. And a coin burn function is integrated within the blockchain's smart contract to remove a predetermined quantity of GRAMG tokens from circulation when necessary, ensuring a balance between GRAMG and gram gold. Thanks to this mint-and-burn mechanism, the price of GRAMG is always in equilibrium with that of the physical gram of gold.
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|1 GRAMG / VND
₫2.828.073,05
|1 GRAMG / AUD
A$165,5038
|1 GRAMG / GBP
￡80,6025
|1 GRAMG / EUR
€92,4242
|1 GRAMG / USD
$107,47
|1 GRAMG / MYR
RM454,5981
|1 GRAMG / TRY
₺4.370,8049
|1 GRAMG / JPY
¥15.798,09
|1 GRAMG / ARS
ARS$143.867,9396
|1 GRAMG / RUB
₽8.612,6458
|1 GRAMG / INR
₹9.420,8202
|1 GRAMG / IDR
Rp1.761.802,9968
|1 GRAMG / KRW
₩149.471,4254
|1 GRAMG / PHP
₱6.181,6744
|1 GRAMG / EGP
￡E.5.205,8468
|1 GRAMG / BRL
R$591,085
|1 GRAMG / CAD
C$147,2339
|1 GRAMG / BDT
৳13.105,9665
|1 GRAMG / NGN
₦164.327,0035
|1 GRAMG / UAH
₴4.481,499
|1 GRAMG / VES
Bs13.541,22
|1 GRAMG / CLP
$103.816,02
|1 GRAMG / PKR
Rs30.444,1016
|1 GRAMG / KZT
₸57.810,2624
|1 GRAMG / THB
฿3.479,8786
|1 GRAMG / TWD
NT$3.220,8759
|1 GRAMG / AED
د.إ394,4149
|1 GRAMG / CHF
Fr85,976
|1 GRAMG / HKD
HK$842,5648
|1 GRAMG / MAD
.د.م977,977
|1 GRAMG / MXN
$2.010,7637
|1 GRAMG / PLN
zł396,5643
|1 GRAMG / RON
лв470,7186
|1 GRAMG / SEK
kr1.039,2349
|1 GRAMG / BGN
лв180,5496
|1 GRAMG / HUF
Ft36.981,5017
|1 GRAMG / CZK
Kč2.281,5881
|1 GRAMG / KWD
د.ك32,77835
|1 GRAMG / ILS
₪369,6968