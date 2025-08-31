Grape Coin (GRAPE) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0 24 sa Düşük $ 0 24 sa Yüksek Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,736058 En Düşük Fiyat $ 0 Fiyat Değişimi (1 Sa) -%0,08 Fiyat Değişimi (1 Gün) +%0,44 Fiyat Değişimi (7 G) -%12,82

Grape Coin (GRAPE) canlı fiyatı --. GRAPE, son 24 saat içinde en düşük $ 0 ve en yüksek $ 0 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. GRAPE için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,736058, en düşük fiyatı ise $ 0 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, GRAPE son bir saatte -%0,08 değişim gösterdi, 24 saatte +%0,44 ve son 7 günde -%12,82 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Grape Coin (GRAPE) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 0,00 Hacim (24 Sa) -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 230,61K Dolaşım Arzı 0,00 Toplam Arz 2.000.000.000,0

Şu anki Grape Coin piyasa değeri $ 0,00 olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki GRAPE arzı 0,00 olup, toplam arzı 2000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 230,61K.