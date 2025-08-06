Graphite Network Fiyatı (@G)
Graphite Network (@G), şu anda 0.179094 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 0.00 USD piyasa değerine sahiptir. @G / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
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Gün içerisinde, Graphite Network / USD fiyat değişimi, $ +0.00075837.
Son 30 gün içerisinde, Graphite Network / USD fiyat değişimi, $ +0.0517422624.
Son 60 gün içerisinde, Graphite Network / USD fiyat değişimi, $ +0.0552756975.
Son 90 gün içerisinde, Graphite Network / USD fiyat değişimi, $ +0.05091694772147378.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ +0.00075837
|+0.43%
|30 Gün
|$ +0.0517422624
|+28.89%
|60 Gün
|$ +0.0552756975
|+30.86%
|90 Gün
|$ +0.05091694772147378
|+39.72%
En güncel Graphite Network fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
+0.43%
+0.43%
-5.92%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
Graphite Network is a Layer-1, PoA (Proof-of-Authority) blockchain that combines a reputation-based framework with a unique income generation model for entry-point node operators. With entry-point node income, network participants can earn rewards while enhancing network decentralization and contributing to its secure, scalable and reliable infrastructure. At its heart, Graphite Network’s reputation system promotes trust and accountability across the ecosystem. With integrated KYC verification and scoring mechanisms, it balances privacy and transparency to establish a "one user - one account" model, creating a secure and reliable environment designed for mass adoption. Built with developers in mind, Graphite offers an EVM-compatible, developer-friendly ecosystem for building decentralized applications (dApps) and smart contracts. Its high throughput, low-latency transactions, and robust infrastructure make it ideal for real-world applications in industries like finance, supply chain and identity management.
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