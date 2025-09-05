GreenRadar AI (GRADARAI) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0,00002529 $ 0,00002529 $ 0,00002529 24 sa Düşük $ 0,00602809 $ 0,00602809 $ 0,00602809 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0,00002529$ 0,00002529 $ 0,00002529 24 sa Yüksek $ 0,00602809$ 0,00602809 $ 0,00602809 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,00872206$ 0,00872206 $ 0,00872206 En Düşük Fiyat $ 0,00002529$ 0,00002529 $ 0,00002529 Fiyat Değişimi (1 Sa) -%3,52 Fiyat Değişimi (1 Gün) -%99,53 Fiyat Değişimi (7 G) -- Fiyat Değişimi (7 G) --

GreenRadar AI (GRADARAI) canlı fiyatı $0,00002658. GRADARAI, son 24 saat içinde en düşük $ 0,00002529 ve en yüksek $ 0,00602809 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. GRADARAI için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,00872206, en düşük fiyatı ise $ 0,00002529 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, GRADARAI son bir saatte -%3,52 değişim gösterdi, 24 saatte -%99,53 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

GreenRadar AI (GRADARAI) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 26,59K$ 26,59K $ 26,59K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 26,59K$ 26,59K $ 26,59K Dolaşım Arzı 1,00B 1,00B 1,00B Toplam Arz 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0

Şu anki GreenRadar AI piyasa değeri $ 26,59K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki GRADARAI arzı 1,00B olup, toplam arzı 1000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 26,59K.