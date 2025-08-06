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GrowthDefi GBTC Fiyatı (GBTC)

Listelenmedi

GrowthDefi GBTC (GBTC) Canlı Fiyat Grafiği

$91,09
$91,09$91,09
-%1,301D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD

Bugünkü GrowthDefi GBTC (GBTC) Fiyatı

GrowthDefi GBTC (GBTC), şu anda 91,09 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 0,00 USD piyasa değerine sahiptir. GBTC / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

GrowthDefi GBTC Ana Piyasa Performansı:

$ 91,09 USD
24 saatlik işlem hacmi
-%1,31
GrowthDefi GBTC 24 saatlik fiyat değişimi
0,00 USD
Dolaşımdaki arz

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USD Bazında GrowthDefi GBTC (GBTC) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, GrowthDefi GBTC / USD fiyat değişimi, $ -1,21010697891078.
Son 30 gün içerisinde, GrowthDefi GBTC / USD fiyat değişimi, $ -12,0315042330.
Son 60 gün içerisinde, GrowthDefi GBTC / USD fiyat değişimi, $ -18,3241562860.
Son 90 gün içerisinde, GrowthDefi GBTC / USD fiyat değişimi, $ +44,9578550060259.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ -1,21010697891078-%1,31
30 Gün$ -12,0315042330-%13,20
60 Gün$ -18,3241562860-%20,11
90 Gün$ +44,9578550060259+%97,45

GrowthDefi GBTC (GBTC) Fiyat Analizi

En güncel GrowthDefi GBTC fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 89,69
$ 89,69$ 89,69

$ 95,12
$ 95,12$ 95,12

$ 716,58
$ 716,58$ 716,58

-%1,95

-%1,31

-%17,15

GrowthDefi GBTC (GBTC) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 0,00
$ 0,00$ 0,00

$ 91,09
$ 91,09$ 91,09

0,00
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GrowthDefi GBTC (GBTC) Nedir?

Growth DeFi provides an advanced suite of products to blockchain protocols and investors, helping to increase their capital efficiency.

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GrowthDefi GBTC (GBTC) Kaynağı

Resmi Websitesi

GrowthDefi GBTC (GBTC) Token Ekonomisi

GrowthDefi GBTC (GBTC) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. GBTC tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

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GBTC Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 GBTC / VND
2.397.033,35
1 GBTC / AUD
A$140,2786
1 GBTC / GBP
68,3175
1 GBTC / EUR
78,3374
1 GBTC / USD
$91,09
1 GBTC / MYR
RM384,3998
1 GBTC / TRY
3.704,6303
1 GBTC / JPY
¥13.390,23
1 GBTC / ARS
ARS$121.940,3612
1 GBTC / RUB
7.294,4872
1 GBTC / INR
7.985,8603
1 GBTC / IDR
Rp1.493.278,4496
1 GBTC / KRW
126.689,7938
1 GBTC / PHP
5.238,5859
1 GBTC / EGP
￡E.4.409,6669
1 GBTC / BRL
R$500,995
1 GBTC / CAD
C$124,7933
1 GBTC / BDT
11.108,4255
1 GBTC / NGN
139.281,1645
1 GBTC / UAH
3.798,453
1 GBTC / VES
Bs11.477,34
1 GBTC / CLP
$87.992,94
1 GBTC / PKR
Rs25.803,9752
1 GBTC / KZT
48.999,1328
1 GBTC / THB
฿2.949,4942
1 GBTC / TWD
NT$2.729,9673
1 GBTC / AED
د.إ334,3003
1 GBTC / CHF
Fr72,872
1 GBTC / HKD
HK$714,1456
1 GBTC / MAD
.د.م828,919
1 GBTC / MXN
$1.704,2939
1 GBTC / PLN
336,1221
1 GBTC / RON
лв398,9742
1 GBTC / SEK
kr880,8403
1 GBTC / BGN
лв153,0312
1 GBTC / HUF
Ft31.344,9799
1 GBTC / CZK
1.933,8407
1 GBTC / KWD
د.ك27,78245
1 GBTC / ILS
313,3496