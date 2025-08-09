Guarded Ether (GETH) Nedir?

Guarded Ethers ($GETH) are ERC20 tokens issued by Guarda Wallet. The tokens are sent by Guarda’s smart-contract to those who stake their ETH to Guarda ETH staking pool. Users will receive GETH in a 1:1 ratio to ETH for their staked ETH and as staking rewards. Once the ETH 2.0 chain is completely launched users will be able to exchange GETH tokens for ETH. Also, users will have an opportunity to trade GETH on DeFi exchanges.

Guarded Ether (GETH) Kaynağı Resmi Websitesi

Guarded Ether (GETH) Token Ekonomisi

Guarded Ether (GETH) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. GETH tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!