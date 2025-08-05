Guardian Dog (GDOG) Nedir?

In the recent days we have seen multiple projects based on Tweets from celebrities or very important X accounts. Especially we seen in the last few days Litecoin being again active on X. Litecoin Tweeted about a Guard Dog and posted an image. We decided to collectively build a community and we are a team with skills in multiple aspects regarding the growth of a meme token. We are purely a meme with no intrinsic value.

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Guardian Dog (GDOG) Kaynağı Resmi Websitesi

Guardian Dog (GDOG) Token Ekonomisi

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