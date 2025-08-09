GUARD Hakkında Daha Fazla Bilgi

Guardian GUARD Logosu

Guardian GUARD Fiyatı (GUARD)

Listelenmedi

Guardian GUARD (GUARD) Canlı Fiyat Grafiği

+%0,301D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır.
USD

Bugünkü Guardian GUARD (GUARD) Fiyatı

Guardian GUARD (GUARD), şu anda 0,04475873 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 0,00 USD piyasa değerine sahiptir. GUARD / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

Guardian GUARD Ana Piyasa Performansı:

-- USD
24 saatlik işlem hacmi
+%0,37
Guardian GUARD 24 saatlik fiyat değişimi
0,00 USD
Dolaşımdaki arz

MEXC'deki GUARD / USD fiyatının gerçek zamanlı güncellemelerini alın. Hızlı değişen kripto para piyasasında akıllı alım satım kararları vermek için gerekli olan en yeni veriler ve piyasa analizleri ile güncel kalın. MEXC, GUARD fiyatına ilişkin doğru bilgiler için başvuracağınız ilk platformdur.

USD Bazında Guardian GUARD (GUARD) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, Guardian GUARD / USD fiyat değişimi, $ +0,00016521.
Son 30 gün içerisinde, Guardian GUARD / USD fiyat değişimi, $ -0,0154825146.
Son 60 gün içerisinde, Guardian GUARD / USD fiyat değişimi, $ -0,0169338120.
Son 90 gün içerisinde, Guardian GUARD / USD fiyat değişimi, $ -0,02850119347303324.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ +0,00016521+%0,37
30 Gün$ -0,0154825146-%34,59
60 Gün$ -0,0169338120-%37,83
90 Gün$ -0,02850119347303324-%38,90

Guardian GUARD (GUARD) Fiyat Analizi

En güncel Guardian GUARD fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 0,0444299
$ 0,04517999
$ 18,68
-%0,03

+%0,37

-%5,55

Guardian GUARD (GUARD) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 0,00
--
0,00
Guardian GUARD (GUARD) Nedir?

Guardian is the 2nd token within the Wolf Den ecosystem. It serves as the farming token with the purpose of helping investors build a legacy of wealth while helping them mitigate the risks of the typical crypto spacing through education.

MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!

Guardian GUARD (GUARD) Kaynağı

Resmi Websitesi

Guardian GUARD (GUARD) Token Ekonomisi

Guardian GUARD (GUARD) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. GUARD tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: Guardian GUARD (GUARD) Hakkında Diğer Sorular

Sorumluluk Reddi

GUARD Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 GUARD / VND
1.177,82597995
1 GUARD / AUD
A$0,0684808569
1 GUARD / GBP
0,0331214602
1 GUARD / EUR
0,0380449205
1 GUARD / USD
$0,04475873
1 GUARD / MYR
RM0,1897770152
1 GUARD / TRY
1,8203375491
1 GUARD / JPY
¥6,57953331
1 GUARD / ARS
ARS$58,8926417594
1 GUARD / RUB
3,5802508127
1 GUARD / INR
3,9262357956
1 GUARD / IDR
Rp721,9148989319
1 GUARD / KRW
62,1645049224
1 GUARD / PHP
2,5400579275
1 GUARD / EGP
￡E.2,1725887542
1 GUARD / BRL
R$0,2430399039
1 GUARD / CAD
C$0,0613194601
1 GUARD / BDT
5,433709822
1 GUARD / NGN
68,5430715347
1 GUARD / UAH
1,8498783109
1 GUARD / VES
Bs5,72911744
1 GUARD / CLP
$43,32645064
1 GUARD / PKR
Rs12,6899951296
1 GUARD / KZT
24,1674762635
1 GUARD / THB
฿1,4466021536
1 GUARD / TWD
NT$1,338286027
1 GUARD / AED
د.إ0,1642645391
1 GUARD / CHF
Fr0,035806984
1 GUARD / HKD
HK$0,3509084432
1 GUARD / MAD
.د.م0,4046189192
1 GUARD / MXN
$0,8316172034
1 GUARD / PLN
0,1629217772
1 GUARD / RON
лв0,1947004755
1 GUARD / SEK
kr0,4283410461
1 GUARD / BGN
лв0,0747470791
1 GUARD / HUF
Ft15,1978267715
1 GUARD / CZK
0,9390381554
1 GUARD / KWD
د.ك0,01365141265
1 GUARD / ILS
0,1535224439