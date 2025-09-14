GUDOS Hakkında Daha Fazla Bilgi

GuaridOS Fiyatı (GUDOS)

1 GUDOS / USD Canlı Fiyatı:

$0,00017578
$0,00017578
-%54,301D
GuaridOS (GUDOS) Canlı Fiyat Grafiği
GuaridOS (GUDOS) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı:
$ 0,00014817
$ 0,00014817
24 sa Düşük
$ 0,00039004
$ 0,00039004
24 sa Yüksek

$ 0,00014817
$ 0,00014817

$ 0,00039004
$ 0,00039004

$ 0,00040615
$ 0,00040615

$ 0,0001494
$ 0,0001494

-%23,39

-%54,35

--

--

GuaridOS (GUDOS) canlı fiyatı $0,00017578. GUDOS, son 24 saat içinde en düşük $ 0,00014817 ve en yüksek $ 0,00039004 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. GUDOS için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,00040615, en düşük fiyatı ise $ 0,0001494 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, GUDOS son bir saatte -%23,39 değişim gösterdi, 24 saatte -%54,35 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

GuaridOS (GUDOS) Piyasa Bilgileri

$ 0,00
$ 0,00

$ 175,78K
$ 175,78K

1.000.000.000,0
1.000.000.000,0

Şu anki GuaridOS piyasa değeri $ 0,00 olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki GUDOS arzı 0,00 olup, toplam arzı 1000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 175,78K.

GuaridOS (GUDOS) Fiyat Geçmişi USD

Gün içerisinde, GuaridOS / USD fiyat değişimi, $ -0,000209283284396115.
Son 30 gün içerisinde, GuaridOS / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, GuaridOS / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, GuaridOS / USD fiyat değişimi, $ 0.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ -0,000209283284396115-%54,35
30 Gün$ 0--
60 Gün$ 0--
90 Gün$ 0--

GuaridOS (GUDOS) Nedir?

GuaridOS is a Web3 security and productivity suite built on top of Flux’s decentralized infrastructure. It combines encrypted communication, storage, identity, and financial tools into one unified platform. Users can access features such as secure mail, decentralized drive, calendar, authenticator, VPN, vault, password manager, payments, and chat — all designed with privacy and resilience in mind. By leveraging Flux nodes for compute and storage, GuaridOS eliminates reliance on centralized servers and reduces single points of failure. The project’s goal is to provide a censorship-resistant and privacy-first alternative to traditional digital services, giving individuals and organizations more control over their data and digital identity.

MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!

GuaridOS (GUDOS) Kaynağı

Whitepaper
Resmi Websitesi

GuaridOS Fiyat Tahmini (USD)

GuaridOS (GUDOS) yarın, gelecek hafta veya gelecek ay USD olarak ne kadar değere sahip olacak? GuaridOS (GUDOS) varlıklarınız 2025, 2026, 2027, 2028'de veya hatta 10 ya da 20 yıl sonra ne kadar değere sahip olabilir? Fiyat tahmin aracımızı kullanarak GuaridOS için hem kısa vadeli hem de uzun vadeli tahminleri keşfedin.

GuaridOS fiyat tahminini hemen kontrol edin!

GUDOS Varlığından Yerel Para Birimlerine

GuaridOS (GUDOS) Token Ekonomisi

GuaridOS (GUDOS) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. GUDOS tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: GuaridOS (GUDOS) Hakkında Diğer Sorular

Bugünkü GuaridOS (GUDOS) fiyatı nedir?
USD biriminden canlı GUDOS fiyatı, 0,00017578 USD olup, en son piyasa verileriyle gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
GUDOS / USD güncel fiyatı nedir?
GUDOS / USD güncel fiyatı $ 0,00017578. Doğru token dönüşümü için MEXC Dönüştürücü'ye göz atın.
GuaridOS varlığının piyasa değeri nedir?
GUDOS piyasa değeri $ 0,00 USD. Piyasa değeri = mevcut fiyat × dolaşımdaki arz. Bu veri, toplam piyasa değerini ve sıralamayı yansıtır.
Dolaşımdaki GUDOS arzı nedir?
Dolaşımdaki GUDOS arzı, 0,00 USD.
GUDOS için tüm zamanların en yüksek fiyatı (ATH) nedir?
GUDOS, ATH fiyatı olan 0,00040615 USD değerine yükseldi.
Tüm zamanların en düşük GUDOS fiyatı (ATL) nedir?
GUDOS, ATL fiyatı olan 0,0001494 USD değerine düştü.
GUDOS işlem hacmi nedir?
GUDOS için 24 saatlik canlı işlem hacmi -- USD.
GUDOS bu yıl daha da yükselir mi?
GUDOS piyasa koşullarına ve proje gelişmelerine bağlı olarak bu yıl daha da yükselebilir. Daha ayrıntılı bir analiz için GUDOS fiyat tahminine göz atın.
