GuaridOS (GUDOS) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0,00014817 $ 0,00014817 $ 0,00014817 24 sa Düşük $ 0,00039004 $ 0,00039004 $ 0,00039004 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0,00014817$ 0,00014817 $ 0,00014817 24 sa Yüksek $ 0,00039004$ 0,00039004 $ 0,00039004 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,00040615$ 0,00040615 $ 0,00040615 En Düşük Fiyat $ 0,0001494$ 0,0001494 $ 0,0001494 Fiyat Değişimi (1 Sa) -%23,39 Fiyat Değişimi (1 Gün) -%54,35 Fiyat Değişimi (7 G) -- Fiyat Değişimi (7 G) --

GuaridOS (GUDOS) canlı fiyatı $0,00017578. GUDOS, son 24 saat içinde en düşük $ 0,00014817 ve en yüksek $ 0,00039004 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. GUDOS için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,00040615, en düşük fiyatı ise $ 0,0001494 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, GUDOS son bir saatte -%23,39 değişim gösterdi, 24 saatte -%54,35 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

GuaridOS (GUDOS) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 0,00$ 0,00 $ 0,00 Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 175,78K$ 175,78K $ 175,78K Dolaşım Arzı 0,00 0,00 0,00 Toplam Arz 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0

Şu anki GuaridOS piyasa değeri $ 0,00 olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki GUDOS arzı 0,00 olup, toplam arzı 1000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 175,78K.