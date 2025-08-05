gugu (GUGU) Nedir?

Stay gugu, stay based mfer. $gugu is a memecoin about a based puppet with an attitude and the based gugu mfers that fw with him. We vibe, we mog, we shitpost, and have more fun on the Solana blockchain than you can possibly imagine gugu. Every $gugu holder is on that gugu shit fr fr. Get excited because their is a new cult in town and we're here to stay. If you don't have gugu, what are you doing? All aboard the $gugu train mfers!

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gugu (GUGU) Kaynağı Resmi Websitesi

gugu (GUGU) Token Ekonomisi

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