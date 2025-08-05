Guild of Heroes (GOH) Nedir?

Guild of Heroes is a blockchain-based MOBA (Multiplayer Online Battle Arena) game on the Solana network. Players engage in strategic 5v5 battles, controlling unique heroes with four special abilities each. All skins in the game are NFTs and tradable for GOH tokens. The project features a deflationary mechanism where half of the GOH tokens used for purchases are burned. Players earn GOH tokens by defeating NPCs, destroying towers, and winning battles, creating an immersive play-to-earn experience.

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Guild of Heroes (GOH) Kaynağı Whitepaper Resmi Websitesi

Guild of Heroes (GOH) Token Ekonomisi

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