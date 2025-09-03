GYFI Hakkında Daha Fazla Bilgi

GYFI Fiyat Bilgileri

GYFI Resmi Websitesi

GYFI Token Ekonomisi

GYFI Fiyat Tahmini

Kazanç

Airdrop+

Haberler

Blog

Akademi

Gyroscope Logosu

Gyroscope Fiyatı (GYFI)

Listelenmedi

1 GYFI / USD Canlı Fiyatı:

$0,752943
$0,752943$0,752943
+%4,801D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD
Gyroscope (GYFI) Canlı Fiyat Grafiği
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2025-09-03 09:13:28 (UTC+8)

Gyroscope (GYFI) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı:
$ 0,715636
$ 0,715636$ 0,715636
24 sa Düşük
$ 0,765238
$ 0,765238$ 0,765238
24 sa Yüksek

$ 0,715636
$ 0,715636$ 0,715636

$ 0,765238
$ 0,765238$ 0,765238

$ 4,07
$ 4,07$ 4,07

$ 0,482425
$ 0,482425$ 0,482425

-%0,25

+%4,90

-%8,15

-%8,15

Gyroscope (GYFI) canlı fiyatı $0,752943. GYFI, son 24 saat içinde en düşük $ 0,715636 ve en yüksek $ 0,765238 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. GYFI için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 4,07, en düşük fiyatı ise $ 0,482425 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, GYFI son bir saatte -%0,25 değişim gösterdi, 24 saatte +%4,90 ve son 7 günde -%8,15 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Gyroscope (GYFI) Piyasa Bilgileri

$ 0,00
$ 0,00$ 0,00

--
----

$ 10,32M
$ 10,32M$ 10,32M

0,00
0,00 0,00

13.700.000,0
13.700.000,0 13.700.000,0

Şu anki Gyroscope piyasa değeri $ 0,00 olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki GYFI arzı 0,00 olup, toplam arzı 13700000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 10,32M.

Gyroscope (GYFI) Fiyat Geçmişi USD

Gün içerisinde, Gyroscope / USD fiyat değişimi, $ +0,03514842.
Son 30 gün içerisinde, Gyroscope / USD fiyat değişimi, $ -0,1688372277.
Son 60 gün içerisinde, Gyroscope / USD fiyat değişimi, $ -0,3298351141.
Son 90 gün içerisinde, Gyroscope / USD fiyat değişimi, $ +0,1706556970192045.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ +0,03514842+%4,90
30 Gün$ -0,1688372277-%22,42
60 Gün$ -0,3298351141-%43,80
90 Gün$ +0,1706556970192045+%29,31

Gyroscope (GYFI) Nedir?

"Gyroscope is a decentralized protocol which allows the issuance of a fully-backed stablecoin with algorithmic price bounding and all-weather reserves: - A fully backed stablecoin: the Gyroscope stablecoin aims at a long-term reserve ratio of 100%, where every unit of stablecoin is backed by 1 USD worth of collateral. - An all-weather reserve: the reserve is a basket of protocol-controlled assets that jointly collateralize the issued stablecoin. Initially most assets will be other stablecoins. The reserve aims to diversify all risks in DeFi to the greatest extent possible. It considers more than just price risk, but also censorship, regulatory, counterparty, oracle and governance risks. - Algorithmic price bounding: Prices for minting and redeeming stablecoins are set algorithmically to balance the goal of maintaining a tight peg with the goal of long-term viability of the project in the face of short-term crises. "

MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!

Gyroscope (GYFI) Kaynağı

Resmi Websitesi

Gyroscope Fiyat Tahmini (USD)

Gyroscope (GYFI) yarın, gelecek hafta veya gelecek ay USD olarak ne kadar değere sahip olacak? Gyroscope (GYFI) varlıklarınız 2025, 2026, 2027, 2028'de veya hatta 10 ya da 20 yıl sonra ne kadar değere sahip olabilir? Fiyat tahmin aracımızı kullanarak Gyroscope için hem kısa vadeli hem de uzun vadeli tahminleri keşfedin.

Gyroscope fiyat tahminini hemen kontrol edin!

GYFI Varlığından Yerel Para Birimlerine

Gyroscope (GYFI) Token Ekonomisi

Gyroscope (GYFI) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. GYFI tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: Gyroscope (GYFI) Hakkında Diğer Sorular

Bugünkü Gyroscope (GYFI) fiyatı nedir?
USD biriminden canlı GYFI fiyatı, 0,752943 USD olup, en son piyasa verileriyle gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
GYFI / USD güncel fiyatı nedir?
GYFI / USD güncel fiyatı $ 0,752943. Doğru token dönüşümü için MEXC Dönüştürücü'ye göz atın.
Gyroscope varlığının piyasa değeri nedir?
GYFI piyasa değeri $ 0,00 USD. Piyasa değeri = mevcut fiyat × dolaşımdaki arz. Bu veri, toplam piyasa değerini ve sıralamayı yansıtır.
Dolaşımdaki GYFI arzı nedir?
Dolaşımdaki GYFI arzı, 0,00 USD.
GYFI için tüm zamanların en yüksek fiyatı (ATH) nedir?
GYFI, ATH fiyatı olan 4,07 USD değerine yükseldi.
Tüm zamanların en düşük GYFI fiyatı (ATL) nedir?
GYFI, ATL fiyatı olan 0,482425 USD değerine düştü.
GYFI işlem hacmi nedir?
GYFI için 24 saatlik canlı işlem hacmi -- USD.
GYFI bu yıl daha da yükselir mi?
GYFI piyasa koşullarına ve proje gelişmelerine bağlı olarak bu yıl daha da yükselebilir. Daha ayrıntılı bir analiz için GYFI fiyat tahminine göz atın.
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2025-09-03 09:13:28 (UTC+8)

Gyroscope (GYFI) Önemli Sektör Güncellemeleri

Tarih (UTC+8)TürBilgiler
09-02 19:30:00Sektör Haberleri
Linea Network DeFi TVL Son Bir Haftada %60,30 Artarak Tüm Zamanların En Yüksek Seviyesine Ulaştı
09-01 20:12:00Sektör Haberleri
Veri: WLFI Küresel Vadeli İşlemler Açık Pozisyonları 900 Milyon Doları Aştı
09-01 17:35:00Sektör Haberleri
Kripto Piyasası WLFI Listesinin Arifesinde Yaygın Düşüş Yaşıyor, Toplam Piyasa Değeri 3,8 Trilyon Dolar Aralığına Düşüyor
09-01 16:14:00Sektör Haberleri
美國以太坊現貨ETF在8月份錄得38.7億美元流入
09-01 12:12:00Sektör Haberleri
Toplam kripto para piyasası değeri 3.825 trilyon dolara düştü, 24 saatlik düşüş oranı %1.5
09-01 09:42:00Ekonomik Veriler
Federal Reserve'in Eylül ayında 25 baz puanlık faiz indirimi yapma olasılığı %87,4

Sorumluluk Reddi

Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.