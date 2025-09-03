Gyroscope Fiyatı (GYFI)
Gyroscope (GYFI) canlı fiyatı $0,752943. GYFI, son 24 saat içinde en düşük $ 0,715636 ve en yüksek $ 0,765238 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. GYFI için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 4,07, en düşük fiyatı ise $ 0,482425 oldu.
Kısa vadeli performans açısından, GYFI son bir saatte -%0,25 değişim gösterdi, 24 saatte +%4,90 ve son 7 günde -%8,15 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.
Şu anki Gyroscope piyasa değeri $ 0,00 olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki GYFI arzı 0,00 olup, toplam arzı 13700000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 10,32M.
Gün içerisinde, Gyroscope / USD fiyat değişimi, $ +0,03514842.
Son 30 gün içerisinde, Gyroscope / USD fiyat değişimi, $ -0,1688372277.
Son 60 gün içerisinde, Gyroscope / USD fiyat değişimi, $ -0,3298351141.
Son 90 gün içerisinde, Gyroscope / USD fiyat değişimi, $ +0,1706556970192045.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ +0,03514842
|+%4,90
|30 Gün
|$ -0,1688372277
|-%22,42
|60 Gün
|$ -0,3298351141
|-%43,80
|90 Gün
|$ +0,1706556970192045
|+%29,31
"Gyroscope is a decentralized protocol which allows the issuance of a fully-backed stablecoin with algorithmic price bounding and all-weather reserves: - A fully backed stablecoin: the Gyroscope stablecoin aims at a long-term reserve ratio of 100%, where every unit of stablecoin is backed by 1 USD worth of collateral. - An all-weather reserve: the reserve is a basket of protocol-controlled assets that jointly collateralize the issued stablecoin. Initially most assets will be other stablecoins. The reserve aims to diversify all risks in DeFi to the greatest extent possible. It considers more than just price risk, but also censorship, regulatory, counterparty, oracle and governance risks. - Algorithmic price bounding: Prices for minting and redeeming stablecoins are set algorithmically to balance the goal of maintaining a tight peg with the goal of long-term viability of the project in the face of short-term crises. "
Gyroscope (GYFI) yarın, gelecek hafta veya gelecek ay USD olarak ne kadar değere sahip olacak? Gyroscope (GYFI) varlıklarınız 2025, 2026, 2027, 2028'de veya hatta 10 ya da 20 yıl sonra ne kadar değere sahip olabilir? Fiyat tahmin aracımızı kullanarak Gyroscope için hem kısa vadeli hem de uzun vadeli tahminleri keşfedin.
Gyroscope fiyat tahminini hemen kontrol edin!
Gyroscope (GYFI) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. GYFI tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!
|Tarih (UTC+8)
|Tür
|Bilgiler
|09-02 19:30:00
|Sektör Haberleri
Linea Network DeFi TVL Son Bir Haftada %60,30 Artarak Tüm Zamanların En Yüksek Seviyesine Ulaştı
|09-01 20:12:00
|Sektör Haberleri
Veri: WLFI Küresel Vadeli İşlemler Açık Pozisyonları 900 Milyon Doları Aştı
|09-01 17:35:00
|Sektör Haberleri
Kripto Piyasası WLFI Listesinin Arifesinde Yaygın Düşüş Yaşıyor, Toplam Piyasa Değeri 3,8 Trilyon Dolar Aralığına Düşüyor
|09-01 16:14:00
|Sektör Haberleri
美國以太坊現貨ETF在8月份錄得38.7億美元流入
|09-01 12:12:00
|Sektör Haberleri
Toplam kripto para piyasası değeri 3.825 trilyon dolara düştü, 24 saatlik düşüş oranı %1.5
|09-01 09:42:00
|Ekonomik Veriler
Federal Reserve'in Eylül ayında 25 baz puanlık faiz indirimi yapma olasılığı %87,4
