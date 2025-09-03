Gyroscope (GYFI) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0,715636 $ 0,715636 $ 0,715636 24 sa Düşük $ 0,765238 $ 0,765238 $ 0,765238 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0,715636$ 0,715636 $ 0,715636 24 sa Yüksek $ 0,765238$ 0,765238 $ 0,765238 Tüm Zamanların En Yükseği $ 4,07$ 4,07 $ 4,07 En Düşük Fiyat $ 0,482425$ 0,482425 $ 0,482425 Fiyat Değişimi (1 Sa) -%0,25 Fiyat Değişimi (1 Gün) +%4,90 Fiyat Değişimi (7 G) -%8,15 Fiyat Değişimi (7 G) -%8,15

Gyroscope (GYFI) canlı fiyatı $0,752943. GYFI, son 24 saat içinde en düşük $ 0,715636 ve en yüksek $ 0,765238 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. GYFI için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 4,07, en düşük fiyatı ise $ 0,482425 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, GYFI son bir saatte -%0,25 değişim gösterdi, 24 saatte +%4,90 ve son 7 günde -%8,15 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Gyroscope (GYFI) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 0,00$ 0,00 $ 0,00 Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 10,32M$ 10,32M $ 10,32M Dolaşım Arzı 0,00 0,00 0,00 Toplam Arz 13.700.000,0 13.700.000,0 13.700.000,0

Şu anki Gyroscope piyasa değeri $ 0,00 olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki GYFI arzı 0,00 olup, toplam arzı 13700000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 10,32M.