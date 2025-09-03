H2O Hakkında Daha Fazla Bilgi

H2O Dao Fiyatı (H2O)

1 H2O / USD Canlı Fiyatı:

$0,04755931
+%0,701D
H2O Dao (H2O) Canlı Fiyat Grafiği
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2025-09-03 09:13:45 (UTC+8)

H2O Dao (H2O) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı:
$ 0,04476832
24 sa Düşük
$ 0,04960315
24 sa Yüksek

$ 0,04476832
$ 0,04960315
$ 1,41
$ 0,04401561
-%0,57

+%0,70

-%4,47

-%4,47

H2O Dao (H2O) canlı fiyatı $0,04755931. H2O, son 24 saat içinde en düşük $ 0,04476832 ve en yüksek $ 0,04960315 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. H2O için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 1,41, en düşük fiyatı ise $ 0,04401561 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, H2O son bir saatte -%0,57 değişim gösterdi, 24 saatte +%0,70 ve son 7 günde -%4,47 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

H2O Dao (H2O) Piyasa Bilgileri

$ 0,00
--
$ 47,56M
0,00
1.000.000.000,0
Şu anki H2O Dao piyasa değeri $ 0,00 olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki H2O arzı 0,00 olup, toplam arzı 1000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 47,56M.

H2O Dao (H2O) Fiyat Geçmişi USD

Gün içerisinde, H2O Dao / USD fiyat değişimi, $ +0,00033274.
Son 30 gün içerisinde, H2O Dao / USD fiyat değişimi, $ -0,0167854354.
Son 60 gün içerisinde, H2O Dao / USD fiyat değişimi, $ -0,0193265864.
Son 90 gün içerisinde, H2O Dao / USD fiyat değişimi, $ -0,13025390838201708.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ +0,00033274+%0,70
30 Gün$ -0,0167854354-%35,29
60 Gün$ -0,0193265864-%40,63
90 Gün$ -0,13025390838201708-%73,25

H2O Dao (H2O) Nedir?

H2O DAO is the world's first decentralized community organization dedicated to providing community members with the latest and most popular blockchain industry information and industry benefits. H2O is the world's first decentralized community organization dedicated to providing community members with the latest and most popular blockchain information as well as industry benefits. Established by community members on their own initiative to help others enjoy industry development dividends, spread the spirit of decentralization, and shape brand value while helping the growth of the blockchain space.

H2O Dao (H2O) Kaynağı

Resmi Websitesi

H2O Dao Fiyat Tahmini (USD)

H2O Dao (H2O) yarın, gelecek hafta veya gelecek ay USD olarak ne kadar değere sahip olacak? H2O Dao (H2O) varlıklarınız 2025, 2026, 2027, 2028'de veya hatta 10 ya da 20 yıl sonra ne kadar değere sahip olabilir? Fiyat tahmin aracımızı kullanarak H2O Dao için hem kısa vadeli hem de uzun vadeli tahminleri keşfedin.

H2O Dao fiyat tahminini hemen kontrol edin!

H2O Varlığından Yerel Para Birimlerine

H2O Dao (H2O) Token Ekonomisi

H2O Dao (H2O) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. H2O tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: H2O Dao (H2O) Hakkında Diğer Sorular

Bugünkü H2O Dao (H2O) fiyatı nedir?
USD biriminden canlı H2O fiyatı, 0,04755931 USD olup, en son piyasa verileriyle gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
H2O / USD güncel fiyatı nedir?
H2O / USD güncel fiyatı $ 0,04755931. Doğru token dönüşümü için MEXC Dönüştürücü'ye göz atın.
H2O Dao varlığının piyasa değeri nedir?
H2O piyasa değeri $ 0,00 USD. Piyasa değeri = mevcut fiyat × dolaşımdaki arz. Bu veri, toplam piyasa değerini ve sıralamayı yansıtır.
Dolaşımdaki H2O arzı nedir?
Dolaşımdaki H2O arzı, 0,00 USD.
H2O için tüm zamanların en yüksek fiyatı (ATH) nedir?
H2O, ATH fiyatı olan 1,41 USD değerine yükseldi.
Tüm zamanların en düşük H2O fiyatı (ATL) nedir?
H2O, ATL fiyatı olan 0,04401561 USD değerine düştü.
H2O işlem hacmi nedir?
H2O için 24 saatlik canlı işlem hacmi -- USD.
H2O bu yıl daha da yükselir mi?
H2O piyasa koşullarına ve proje gelişmelerine bağlı olarak bu yıl daha da yükselebilir. Daha ayrıntılı bir analiz için H2O fiyat tahminine göz atın.
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2025-09-03 09:13:45 (UTC+8)

H2O Dao (H2O) Önemli Sektör Güncellemeleri

Tarih (UTC+8)TürBilgiler
09-02 19:30:00Sektör Haberleri
Linea Network DeFi TVL Son Bir Haftada %60,30 Artarak Tüm Zamanların En Yüksek Seviyesine Ulaştı
09-01 20:12:00Sektör Haberleri
Veri: WLFI Küresel Vadeli İşlemler Açık Pozisyonları 900 Milyon Doları Aştı
09-01 17:35:00Sektör Haberleri
Kripto Piyasası WLFI Listesinin Arifesinde Yaygın Düşüş Yaşıyor, Toplam Piyasa Değeri 3,8 Trilyon Dolar Aralığına Düşüyor
09-01 16:14:00Sektör Haberleri
美國以太坊現貨ETF在8月份錄得38.7億美元流入
09-01 12:12:00Sektör Haberleri
Toplam kripto para piyasası değeri 3.825 trilyon dolara düştü, 24 saatlik düşüş oranı %1.5
09-01 09:42:00Ekonomik Veriler
Federal Reserve'in Eylül ayında 25 baz puanlık faiz indirimi yapma olasılığı %87,4

