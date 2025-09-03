H2O Dao (H2O) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0,04476832 $ 0,04476832 $ 0,04476832 24 sa Düşük $ 0,04960315 $ 0,04960315 $ 0,04960315 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0,04476832$ 0,04476832 $ 0,04476832 24 sa Yüksek $ 0,04960315$ 0,04960315 $ 0,04960315 Tüm Zamanların En Yükseği $ 1,41$ 1,41 $ 1,41 En Düşük Fiyat $ 0,04401561$ 0,04401561 $ 0,04401561 Fiyat Değişimi (1 Sa) -%0,57 Fiyat Değişimi (1 Gün) +%0,70 Fiyat Değişimi (7 G) -%4,47 Fiyat Değişimi (7 G) -%4,47

H2O Dao (H2O) canlı fiyatı $0,04755931. H2O, son 24 saat içinde en düşük $ 0,04476832 ve en yüksek $ 0,04960315 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. H2O için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 1,41, en düşük fiyatı ise $ 0,04401561 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, H2O son bir saatte -%0,57 değişim gösterdi, 24 saatte +%0,70 ve son 7 günde -%4,47 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

H2O Dao (H2O) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 0,00$ 0,00 $ 0,00 Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 47,56M$ 47,56M $ 47,56M Dolaşım Arzı 0,00 0,00 0,00 Toplam Arz 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0

Şu anki H2O Dao piyasa değeri $ 0,00 olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki H2O arzı 0,00 olup, toplam arzı 1000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 47,56M.