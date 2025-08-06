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H2O Securities Fiyatı (H2ON)

Listelenmedi

H2O Securities (H2ON) Canlı Fiyat Grafiği

$0,02961739
$0,02961739$0,02961739
+%2,801D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD

Bugünkü H2O Securities (H2ON) Fiyatı

H2O Securities (H2ON), şu anda 0,02961739 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 0,00 USD piyasa değerine sahiptir. H2ON / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

H2O Securities Ana Piyasa Performansı:

$ 82,50 USD
24 saatlik işlem hacmi
+%2,80
H2O Securities 24 saatlik fiyat değişimi
0,00 USD
Dolaşımdaki arz

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USD Bazında H2O Securities (H2ON) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, H2O Securities / USD fiyat değişimi, $ +0,00080762.
Son 30 gün içerisinde, H2O Securities / USD fiyat değişimi, $ +0,0056307219.
Son 60 gün içerisinde, H2O Securities / USD fiyat değişimi, $ +0,0188958563.
Son 90 gün içerisinde, H2O Securities / USD fiyat değişimi, $ +0,017540059377995858.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ +0,00080762+%2,80
30 Gün$ +0,0056307219+%19,01
60 Gün$ +0,0188958563+%63,80
90 Gün$ +0,017540059377995858+%145,23

H2O Securities (H2ON) Fiyat Analizi

En güncel H2O Securities fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 0,02880616
$ 0,02880616$ 0,02880616

$ 0,02964577
$ 0,02964577$ 0,02964577

$ 1,24
$ 1,24$ 1,24

+%0,11

+%2,80

+%5,02

H2O Securities (H2ON) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 0,00
$ 0,00$ 0,00

$ 82,50
$ 82,50$ 82,50

0,00
0,00 0,00

H2O Securities (H2ON) Nedir?

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H2O Securities (H2ON) Kaynağı

Resmi Websitesi

H2O Securities (H2ON) Token Ekonomisi

H2O Securities (H2ON) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. H2ON tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

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Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.

H2ON Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 H2ON / VND
779,38161785
1 H2ON / AUD
A$0,0456107806
1 H2ON / GBP
0,0222130425
1 H2ON / EUR
0,0254709554
1 H2ON / USD
$0,02961739
1 H2ON / MYR
RM0,1249853858
1 H2ON / TRY
1,2045392513
1 H2ON / JPY
¥4,35375633
1 H2ON / ARS
ARS$39,6482076452
1 H2ON / RUB
2,3717605912
1 H2ON / INR
2,5965565813
1 H2ON / IDR
Rp485,5309059216
1 H2ON / KRW
41,1350006232
1 H2ON / PHP
1,7032960989
1 H2ON / EGP
￡E.1,4337778499
1 H2ON / BRL
R$0,162895645
1 H2ON / CAD
C$0,0405758243
1 H2ON / BDT
3,6118407105
1 H2ON / NGN
45,2864701795
1 H2ON / UAH
1,235045163
1 H2ON / VES
Bs3,73179114
1 H2ON / CLP
$28,61039874
1 H2ON / PKR
Rs8,3900142392
1 H2ON / KZT
15,9317864288
1 H2ON / THB
฿0,9590110882
1 H2ON / TWD
NT$0,8876331783
1 H2ON / AED
د.إ0,1086958213
1 H2ON / CHF
Fr0,023693912
1 H2ON / HKD
HK$0,2322003376
1 H2ON / MAD
.د.م0,269518249
1 H2ON / MXN
$0,5541413669
1 H2ON / PLN
0,1092881691
1 H2ON / RON
лв0,1297241682
1 H2ON / SEK
kr0,2864001613
1 H2ON / BGN
лв0,0497572152
1 H2ON / HUF
Ft10,1916400729
1 H2ON / CZK
0,6287771897
1 H2ON / KWD
د.ك0,00903330395
1 H2ON / ILS
0,1018838216