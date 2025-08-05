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Habi Fiyatı (HABI)

Listelenmedi

Habi (HABI) Canlı Fiyat Grafiği

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mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD

Bugünkü Habi (HABI) Fiyatı

Habi (HABI), şu anda 0,0000124 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 12,29K USD piyasa değerine sahiptir. HABI / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

Habi Ana Piyasa Performansı:

-- USD
24 saatlik işlem hacmi
--
Habi 24 saatlik fiyat değişimi
991,15M USD
Dolaşımdaki arz

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USD Bazında Habi (HABI) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, Habi / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Habi / USD fiyat değişimi, $ +0,0000036562.
Son 60 gün içerisinde, Habi / USD fiyat değişimi, $ +0,0000006727.
Son 90 gün içerisinde, Habi / USD fiyat değişimi, $ 0.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ 0--
30 Gün$ +0,0000036562+%29,49
60 Gün$ +0,0000006727+%5,43
90 Gün$ 0--

Habi (HABI) Fiyat Analizi

En güncel Habi fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

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$ 0,00042665
$ 0,00042665$ 0,00042665

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Habi (HABI) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 12,29K
$ 12,29K$ 12,29K

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991,15M
991,15M 991,15M

Habi (HABI) Nedir?

Habi is a project on the Solana blockchain centered around a whimsical flying rabbit named Habi, who embarks on a global adventure driven by his love for music. The project includes the creation of a Music Bot and the exploration of diverse musical cultures worldwide. Habi captures the essence of each locale through photographs, documenting his journey. The project aims to showcase the transformative power of music and Habi's pursuit of the legendary 1 Billion Market Cap, ultimately reflecting on themes of fulfillment and generational wealth.

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Habi (HABI) Kaynağı

Resmi Websitesi

Habi (HABI) Token Ekonomisi

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HABI Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 HABI / VND
0,326306
1 HABI / AUD
A$0,000019096
1 HABI / GBP
0,0000093
1 HABI / EUR
0,000010664
1 HABI / USD
$0,0000124
1 HABI / MYR
RM0,000052452
1 HABI / TRY
0,000504184
1 HABI / JPY
¥0,0018228
1 HABI / ARS
ARS$0,01682494
1 HABI / RUB
0,000989644
1 HABI / INR
0,001089464
1 HABI / IDR
Rp0,203278656
1 HABI / KRW
0,017174496
1 HABI / PHP
0,000710644
1 HABI / EGP
￡E.0,000600656
1 HABI / BRL
R$0,000068076
1 HABI / CAD
C$0,000016988
1 HABI / BDT
0,001510072
1 HABI / NGN
0,0188449
1 HABI / UAH
0,000517328
1 HABI / VES
Bs0,0015624
1 HABI / CLP
$0,0119908
1 HABI / PKR
Rs0,003510688
1 HABI / KZT
0,00669538
1 HABI / THB
฿0,000401512
1 HABI / TWD
NT$0,000370636
1 HABI / AED
د.إ0,000045508
1 HABI / CHF
Fr0,00000992
1 HABI / HKD
HK$0,000097216
1 HABI / MAD
.د.م0,000112344
1 HABI / MXN
$0,000234236
1 HABI / PLN
0,000045756
1 HABI / RON
лв0,000054312
1 HABI / SEK
kr0,000119784
1 HABI / BGN
лв0,000020832
1 HABI / HUF
Ft0,004275768
1 HABI / CZK
0,000263376
1 HABI / KWD
د.ك0,000003782
1 HABI / ILS
0,000042284