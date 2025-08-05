HACK ($HACK) Nedir?

Hakoiri an SPL-404 project built on Solana, stands at the forefront of the NFT revolution. In collaboration with industry giants like Magic Eden, Mutant Labs, and renowned brands like Smiley, Hakoiri promises an immersive experience like no other. Our goal is to become one of the most recognized cryptocurrencies worldwide. Therefore, our next step is to demonstrate to everyone the great potential of a community-driven cryptocurrency, developing protocols and adding value around the $HACK token.

MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!

HACK ($HACK) Kaynağı Whitepaper Resmi Websitesi

HACK ($HACK) Token Ekonomisi

HACK ($HACK) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. $HACK tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!