Happy Balloon Dog (HBD) Nedir?

Happy Balloon Dog is a meme and tap-2-earn hybrid. Users are able to earn points which will be converted into HBD tokens. On top of both meme and a simple token earning structure, the HBD economy will be greater and its ecosystem within Ton blockchain will expand as it grows. Currently, HBD bot is loved by hundreds of thousands of users around the world. The project began in January 2025. We developed a Tap to Earn dApp, along with TASK and a referral program. In February 2025, we launched a game and secured over 100,000 users, establishing our presence within the TON blockchain ecosystem. In April 2025, we conducted an airdrop and simultaneously listed on a centralized exchange.

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Happy Balloon Dog (HBD) Kaynağı Whitepaper Resmi Websitesi

Happy Balloon Dog (HBD) Token Ekonomisi

Happy Balloon Dog (HBD) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. HBD tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!