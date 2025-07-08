Happy Balloon Dog Fiyatı (HBD)
Happy Balloon Dog (HBD), şu anda 0,00042999 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 0,00 USD piyasa değerine sahiptir. HBD / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
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Gün içerisinde, Happy Balloon Dog / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Happy Balloon Dog / USD fiyat değişimi, $ -0,0004299869.
Son 60 gün içerisinde, Happy Balloon Dog / USD fiyat değişimi, $ -0,0004299841.
Son 90 gün içerisinde, Happy Balloon Dog / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|-%14,00
|30 Gün
|$ -0,0004299869
|-%99,99
|60 Gün
|$ -0,0004299841
|-%99,99
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel Happy Balloon Dog fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
--
-%14,00
-%89,48
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
Happy Balloon Dog is a meme and tap-2-earn hybrid. Users are able to earn points which will be converted into HBD tokens. On top of both meme and a simple token earning structure, the HBD economy will be greater and its ecosystem within Ton blockchain will expand as it grows. Currently, HBD bot is loved by hundreds of thousands of users around the world. The project began in January 2025. We developed a Tap to Earn dApp, along with TASK and a referral program. In February 2025, we launched a game and secured over 100,000 users, establishing our presence within the TON blockchain ecosystem. In April 2025, we conducted an airdrop and simultaneously listed on a centralized exchange.
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