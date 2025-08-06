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Happy Birthday Coin Fiyatı (HBDC)

Listelenmedi

Happy Birthday Coin (HBDC) Canlı Fiyat Grafiği

$0,00400732
$0,00400732$0,00400732
+%0,601D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD

Bugünkü Happy Birthday Coin (HBDC) Fiyatı

Happy Birthday Coin (HBDC), şu anda 0,00400732 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 0,00 USD piyasa değerine sahiptir. HBDC / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

Happy Birthday Coin Ana Piyasa Performansı:

$ 151,49 USD
24 saatlik işlem hacmi
+%0,63
Happy Birthday Coin 24 saatlik fiyat değişimi
0,00 USD
Dolaşımdaki arz

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USD Bazında Happy Birthday Coin (HBDC) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, Happy Birthday Coin / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Happy Birthday Coin / USD fiyat değişimi, $ -0,0009871299.
Son 60 gün içerisinde, Happy Birthday Coin / USD fiyat değişimi, $ -0,0019327524.
Son 90 gün içerisinde, Happy Birthday Coin / USD fiyat değişimi, $ -0,0018543279290301195.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ 0+%0,63
30 Gün$ -0,0009871299-%24,63
60 Gün$ -0,0019327524-%48,23
90 Gün$ -0,0018543279290301195-%31,63

Happy Birthday Coin (HBDC) Fiyat Analizi

En güncel Happy Birthday Coin fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 0,00363052
$ 0,00363052$ 0,00363052

$ 0,00405736
$ 0,00405736$ 0,00405736

$ 0,301136
$ 0,301136$ 0,301136

-%0,00

+%0,63

-%16,95

Happy Birthday Coin (HBDC) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 0,00
$ 0,00$ 0,00

$ 151,49
$ 151,49$ 151,49

0,00
0,00 0,00

Happy Birthday Coin (HBDC) Nedir?

Happy-birthday-coin is the digital password currency used by everyone to celebrate each other's birthdays. On the happy birthday platform, users can communicate with friends all over the world, send celebration messages to friends who are about to have a birthday, and send out happy birthday coins as a gift. The currency received as a birthday gift can be used in franchise stores in various countries. You can get the currency accepted as a gift through the happy-birthday-coin platform.

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Happy Birthday Coin (HBDC) Kaynağı

Resmi Websitesi

Happy Birthday Coin (HBDC) Token Ekonomisi

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HBDC Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 HBDC / VND
105,4526258
1 HBDC / AUD
A$0,0061712728
1 HBDC / GBP
0,00300549
1 HBDC / EUR
0,0034462952
1 HBDC / USD
$0,00400732
1 HBDC / MYR
RM0,0169108904
1 HBDC / TRY
0,1629777044
1 HBDC / JPY
¥0,58907604
1 HBDC / ARS
ARS$5,3645191376
1 HBDC / RUB
0,3209061856
1 HBDC / INR
0,3513217444
1 HBDC / IDR
Rp65,6937599808
1 HBDC / KRW
5,5656866016
1 HBDC / PHP
0,2304609732
1 HBDC / EGP
￡E.0,1939943612
1 HBDC / BRL
R$0,02204026
1 HBDC / CAD
C$0,0054900284
1 HBDC / BDT
0,488692674
1 HBDC / NGN
6,127392646
1 HBDC / UAH
0,167105244
1 HBDC / VES
Bs0,50492232
1 HBDC / CLP
$3,87107112
1 HBDC / PKR
Rs1,1351936096
1 HBDC / KZT
2,1556175744
1 HBDC / THB
฿0,1297570216
1 HBDC / TWD
NT$0,1200993804
1 HBDC / AED
د.إ0,0147068644
1 HBDC / CHF
Fr0,003205856
1 HBDC / HKD
HK$0,0314173888
1 HBDC / MAD
.د.م0,036466612
1 HBDC / MXN
$0,0749769572
1 HBDC / PLN
0,0147870108
1 HBDC / RON
лв0,0175520616
1 HBDC / SEK
kr0,0387107112
1 HBDC / BGN
лв0,0067322976
1 HBDC / HUF
Ft1,3784780068
1 HBDC / CZK
0,0850353304
1 HBDC / KWD
د.ك0,0012222326
1 HBDC / ILS
0,0137851808