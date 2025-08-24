hardwAIre DAO (HARD) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0,00001272 $ 0,00001272 $ 0,00001272 24 sa Düşük $ 0,00001954 $ 0,00001954 $ 0,00001954 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0,00001272$ 0,00001272 $ 0,00001272 24 sa Yüksek $ 0,00001954$ 0,00001954 $ 0,00001954 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,00198511$ 0,00198511 $ 0,00198511 En Düşük Fiyat $ 0,00000818$ 0,00000818 $ 0,00000818 Fiyat Değişimi (1 Sa) +%1,06 Fiyat Değişimi (1 Gün) -%29,74 Fiyat Değişimi (7 G) -%41,15 Fiyat Değişimi (7 G) -%41,15

hardwAIre DAO (HARD) canlı fiyatı $0,00001371. HARD, son 24 saat içinde en düşük $ 0,00001272 ve en yüksek $ 0,00001954 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. HARD için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,00198511, en düşük fiyatı ise $ 0,00000818 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, HARD son bir saatte +%1,06 değişim gösterdi, 24 saatte -%29,74 ve son 7 günde -%41,15 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

hardwAIre DAO (HARD) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 0,00$ 0,00 $ 0,00 Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 15,08K$ 15,08K $ 15,08K Dolaşım Arzı 0,00 0,00 0,00 Toplam Arz 1.100.000.000,0 1.100.000.000,0 1.100.000.000,0

Şu anki hardwAIre DAO piyasa değeri $ 0,00 olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki HARD arzı 0,00 olup, toplam arzı 1100000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 15,08K.