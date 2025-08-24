HARD Hakkında Daha Fazla Bilgi

HARD Fiyat Bilgileri

HARD Whitepaper

HARD Resmi Websitesi

HARD Token Ekonomisi

HARD Fiyat Tahmini

Kazanç

Airdrop+

Haberler

Blog

Akademi

hardwAIre DAO Logosu

hardwAIre DAO Fiyatı (HARD)

Listelenmedi

1 HARD / USD Canlı Fiyatı:

--
----
-%29,701D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD
hardwAIre DAO (HARD) Canlı Fiyat Grafiği
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2025-08-24 17:52:37 (UTC+8)

hardwAIre DAO (HARD) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı:
$ 0,00001272
$ 0,00001272$ 0,00001272
24 sa Düşük
$ 0,00001954
$ 0,00001954$ 0,00001954
24 sa Yüksek

$ 0,00001272
$ 0,00001272$ 0,00001272

$ 0,00001954
$ 0,00001954$ 0,00001954

$ 0,00198511
$ 0,00198511$ 0,00198511

$ 0,00000818
$ 0,00000818$ 0,00000818

+%1,06

-%29,74

-%41,15

-%41,15

hardwAIre DAO (HARD) canlı fiyatı $0,00001371. HARD, son 24 saat içinde en düşük $ 0,00001272 ve en yüksek $ 0,00001954 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. HARD için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,00198511, en düşük fiyatı ise $ 0,00000818 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, HARD son bir saatte +%1,06 değişim gösterdi, 24 saatte -%29,74 ve son 7 günde -%41,15 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

hardwAIre DAO (HARD) Piyasa Bilgileri

$ 0,00
$ 0,00$ 0,00

--
----

$ 15,08K
$ 15,08K$ 15,08K

0,00
0,00 0,00

1.100.000.000,0
1.100.000.000,0 1.100.000.000,0

Şu anki hardwAIre DAO piyasa değeri $ 0,00 olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki HARD arzı 0,00 olup, toplam arzı 1100000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 15,08K.

hardwAIre DAO (HARD) Fiyat Geçmişi USD

Gün içerisinde, hardwAIre DAO / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, hardwAIre DAO / USD fiyat değişimi, $ -0,0000061975.
Son 60 gün içerisinde, hardwAIre DAO / USD fiyat değişimi, $ -0,0000079826.
Son 90 gün içerisinde, hardwAIre DAO / USD fiyat değişimi, $ -0,00005244187230550976.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ 0-%29,74
30 Gün$ -0,0000061975-%45,20
60 Gün$ -0,0000079826-%58,22
90 Gün$ -0,00005244187230550976-%79,27

hardwAIre DAO (HARD) Nedir?

HardwAIre DAO is a community-driven initiative designed to democratize access to high-performance hardware for AI researchers, developers, and pioneers. By leveraging decentralized governance, HardwAIre enables a collaborative and transparent approach to compute resource allocation. The DAO’s mission is to empower innovation, ensuring that hardware access is fair, efficient, and community-governed. Through collective ownership, members influence key decisions, including GPU acquisitions, partnerships, and compute distribution, fostering a self-sustaining ecosystem that supports AI advancements while aligning incentives across all stakeholders.

MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!

hardwAIre DAO (HARD) Kaynağı

Whitepaper
Resmi Websitesi

hardwAIre DAO Fiyat Tahmini (USD)

hardwAIre DAO (HARD) yarın, gelecek hafta veya gelecek ay USD olarak ne kadar değere sahip olacak? hardwAIre DAO (HARD) varlıklarınız 2025, 2026, 2027, 2028'de veya hatta 10 ya da 20 yıl sonra ne kadar değere sahip olabilir? Fiyat tahmin aracımızı kullanarak hardwAIre DAO için hem kısa vadeli hem de uzun vadeli tahminleri keşfedin.

hardwAIre DAO fiyat tahminini hemen kontrol edin!

HARD Varlığından Yerel Para Birimlerine

hardwAIre DAO (HARD) Token Ekonomisi

hardwAIre DAO (HARD) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. HARD tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: hardwAIre DAO (HARD) Hakkında Diğer Sorular

Bugünkü hardwAIre DAO (HARD) fiyatı nedir?
USD biriminden canlı HARD fiyatı, 0,00001371 USD olup, en son piyasa verileriyle gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
HARD / USD güncel fiyatı nedir?
HARD / USD güncel fiyatı $ 0,00001371. Doğru token dönüşümü için MEXC Dönüştürücü'ye göz atın.
hardwAIre DAO varlığının piyasa değeri nedir?
HARD piyasa değeri $ 0,00 USD. Piyasa değeri = mevcut fiyat × dolaşımdaki arz. Bu veri, toplam piyasa değerini ve sıralamayı yansıtır.
Dolaşımdaki HARD arzı nedir?
Dolaşımdaki HARD arzı, 0,00 USD.
HARD için tüm zamanların en yüksek fiyatı (ATH) nedir?
HARD, ATH fiyatı olan 0,00198511 USD değerine yükseldi.
Tüm zamanların en düşük HARD fiyatı (ATL) nedir?
HARD, ATL fiyatı olan 0,00000818 USD değerine düştü.
HARD işlem hacmi nedir?
HARD için 24 saatlik canlı işlem hacmi -- USD.
HARD bu yıl daha da yükselir mi?
HARD piyasa koşullarına ve proje gelişmelerine bağlı olarak bu yıl daha da yükselebilir. Daha ayrıntılı bir analiz için HARD fiyat tahminine göz atın.
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2025-08-24 17:52:37 (UTC+8)

hardwAIre DAO (HARD) Önemli Sektör Güncellemeleri

Tarih (UTC+8)TürBilgiler
08-24 03:20:00Sektör Haberleri
Toplam kripto para piyasası değeri 4 trilyon doların üzerine çıktı, 24 saatlik artış %3,8
08-24 02:09:00Sektör Haberleri
Trend olan altcoinler karışık performans gösteriyor, OKB son saatte %2,31 düşerken, BIO son saatte %13,68 yükseliyor
08-24 02:00:00Uzman Görüşleri
Powell: Politika Ayarlaması Gerektiren Risk Dengesinde Değişim
08-23 08:04:00Sektör Haberleri
Ethereum 44 ay sonra 4.887 dolara ulaşarak yeni bir tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı
08-23 03:43:59Sektör Haberleri
"ETH Series" Altcoin'ler Geniş Çapta Yükseliyor, ETHFI 24 Saatte %22'den Fazla Artış Gösterdi
08-22 14:14:00Sektör Haberleri
Bitcoin çekim trendi yeniden başladı, son 24 saatte CEX'lerden 1.858,51 BTC net çıkış gerçekleşti

Sorumluluk Reddi

Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.