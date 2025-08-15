Hashgard (GARD) Nedir?

Hashgard is a distributed, trusted asset management protocol and a high functionality next generation digital finance public chain. Hashgard provides a one-stop blockchain solution for asset management in digital finance. Hashgard has a large number of business modules, including operational-level on-chain data, advanced versions of asset management autonomous organization, a smart contract system tailored for asset management, able to systematically support the issuance, management, trusteeship, settlement, audit, process control, and dispute arbitration of decentralized assets.

MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!

Hashgard (GARD) Kaynağı Whitepaper Resmi Websitesi

Hashgard (GARD) Token Ekonomisi

Hashgard (GARD) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. GARD tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!