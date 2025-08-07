QNT[HTS] Hakkında Daha Fazla Bilgi

QNT[HTS] Fiyat Bilgileri

QNT[HTS] Resmi Websitesi

QNT[HTS] Token Ekonomisi

QNT[HTS] Fiyat Tahmini

Kazanç

Airdrop+

Haberler

Blog

Akademi

Hashport Bridged QNT Logosu

Hashport Bridged QNT Fiyatı (QNT[HTS])

Listelenmedi

Hashport Bridged QNT (QNT[HTS]) Canlı Fiyat Grafiği

$107,7
$107,7$107,7
+%1,701D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD

Bugünkü Hashport Bridged QNT (QNT[HTS]) Fiyatı

Hashport Bridged QNT (QNT[HTS]), şu anda 107,68 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 0,00 USD piyasa değerine sahiptir. QNT[HTS] / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

Hashport Bridged QNT Ana Piyasa Performansı:

-- USD
24 saatlik işlem hacmi
+%1,75
Hashport Bridged QNT 24 saatlik fiyat değişimi
0,00 USD
Dolaşımdaki arz

MEXC'deki QNT[HTS] / USD fiyatının gerçek zamanlı güncellemelerini alın. Hızlı değişen kripto para piyasasında akıllı alım satım kararları vermek için gerekli olan en yeni veriler ve piyasa analizleri ile güncel kalın. MEXC, QNT[HTS] fiyatına ilişkin doğru bilgiler için başvuracağınız ilk platformdur.

USD Bazında Hashport Bridged QNT (QNT[HTS]) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, Hashport Bridged QNT / USD fiyat değişimi, $ +1,85.
Son 30 gün içerisinde, Hashport Bridged QNT / USD fiyat değişimi, $ +2,6575316320.
Son 60 gün içerisinde, Hashport Bridged QNT / USD fiyat değişimi, $ -6,3931015840.
Son 90 gün içerisinde, Hashport Bridged QNT / USD fiyat değişimi, $ +12,46667088745388.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ +1,85+%1,75
30 Gün$ +2,6575316320+%2,47
60 Gün$ -6,3931015840-%5,93
90 Gün$ +12,46667088745388+%13,09

Hashport Bridged QNT (QNT[HTS]) Fiyat Analizi

En güncel Hashport Bridged QNT fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 105,61
$ 105,61$ 105,61

$ 109,97
$ 109,97$ 109,97

$ 237,24
$ 237,24$ 237,24

-%0,20

+%1,75

-%10,83

Hashport Bridged QNT (QNT[HTS]) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 0,00
$ 0,00$ 0,00

--
----

0,00
0,00 0,00

Hashport Bridged QNT (QNT[HTS]) Nedir?

MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!

Hashport Bridged QNT (QNT[HTS]) Kaynağı

Resmi Websitesi

Hashport Bridged QNT (QNT[HTS]) Token Ekonomisi

Hashport Bridged QNT (QNT[HTS]) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. QNT[HTS] tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: Hashport Bridged QNT (QNT[HTS]) Hakkında Diğer Sorular

Sorumluluk Reddi

Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.

QNT[HTS] Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 QNT[HTS] / VND
2.833.599,2
1 QNT[HTS] / AUD
A$164,7504
1 QNT[HTS] / GBP
79,6832
1 QNT[HTS] / EUR
91,528
1 QNT[HTS] / USD
$107,68
1 QNT[HTS] / MYR
RM454,4096
1 QNT[HTS] / TRY
4.378,2688
1 QNT[HTS] / JPY
¥15.828,96
1 QNT[HTS] / ARS
ARS$143.381,304
1 QNT[HTS] / RUB
8.614,4
1 QNT[HTS] / INR
9.447,8432
1 QNT[HTS] / IDR
Rp1.765.245,6192
1 QNT[HTS] / KRW
149.141,1072
1 QNT[HTS] / PHP
6.172,2176
1 QNT[HTS] / EGP
￡E.5.216,0192
1 QNT[HTS] / BRL
R$586,856
1 QNT[HTS] / CAD
C$147,5216
1 QNT[HTS] / BDT
13.052,9696
1 QNT[HTS] / NGN
164.146,3152
1 QNT[HTS] / UAH
4.462,2592
1 QNT[HTS] / VES
Bs13.783,04
1 QNT[HTS] / CLP
$104.449,6
1 QNT[HTS] / PKR
Rs30.451,904
1 QNT[HTS] / KZT
57.644,3344
1 QNT[HTS] / THB
฿3.480,2176
1 QNT[HTS] / TWD
NT$3.213,1712
1 QNT[HTS] / AED
د.إ395,1856
1 QNT[HTS] / CHF
Fr86,144
1 QNT[HTS] / HKD
HK$844,2112
1 QNT[HTS] / MAD
.د.م972,3504
1 QNT[HTS] / MXN
$2.002,848
1 QNT[HTS] / PLN
394,1088
1 QNT[HTS] / RON
лв468,408
1 QNT[HTS] / SEK
kr1.034,8048
1 QNT[HTS] / BGN
лв179,8256
1 QNT[HTS] / HUF
Ft36.763,0288
1 QNT[HTS] / CZK
2.269,8944
1 QNT[HTS] / KWD
د.ك32,8424
1 QNT[HTS] / ILS
368,2656