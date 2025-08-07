WAVAX[HTS] Hakkında Daha Fazla Bilgi

WAVAX[HTS] Fiyat Bilgileri

WAVAX[HTS] Resmi Websitesi

WAVAX[HTS] Token Ekonomisi

WAVAX[HTS] Fiyat Tahmini

Hashport Bridged wAVAX Logosu

Hashport Bridged wAVAX Fiyatı (WAVAX[HTS])

Listelenmedi

Hashport Bridged wAVAX (WAVAX[HTS]) Canlı Fiyat Grafiği

$21,87
$21,87$21,87
+%1,701D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır.
USD

Bugünkü Hashport Bridged wAVAX (WAVAX[HTS]) Fiyatı

Hashport Bridged wAVAX (WAVAX[HTS]), şu anda 21,87 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 0,00 USD piyasa değerine sahiptir. WAVAX[HTS] / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

Hashport Bridged wAVAX Ana Piyasa Performansı:

-- USD
24 saatlik işlem hacmi
+%1,77
Hashport Bridged wAVAX 24 saatlik fiyat değişimi
0,00 USD
Dolaşımdaki arz

MEXC'deki WAVAX[HTS] / USD fiyatının gerçek zamanlı güncellemelerini alın. Hızlı değişen kripto para piyasasında akıllı alım satım kararları vermek için gerekli olan en yeni veriler ve piyasa analizleri ile güncel kalın. MEXC, WAVAX[HTS] fiyatına ilişkin doğru bilgiler için başvuracağınız ilk platformdur.

USD Bazında Hashport Bridged wAVAX (WAVAX[HTS]) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, Hashport Bridged wAVAX / USD fiyat değişimi, $ +0,380498.
Son 30 gün içerisinde, Hashport Bridged wAVAX / USD fiyat değişimi, $ +5,2795820250.
Son 60 gün içerisinde, Hashport Bridged wAVAX / USD fiyat değişimi, $ +1,3587481080.
Son 90 gün içerisinde, Hashport Bridged wAVAX / USD fiyat değişimi, $ +0,043822322822424.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ +0,380498+%1,77
30 Gün$ +5,2795820250+%24,14
60 Gün$ +1,3587481080+%6,21
90 Gün$ +0,043822322822424+%0,20

Hashport Bridged wAVAX (WAVAX[HTS]) Fiyat Analizi

En güncel Hashport Bridged wAVAX fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 21,43
$ 21,43$ 21,43

$ 22,4
$ 22,4$ 22,4

$ 87,1
$ 87,1$ 87,1

-%0,51

+%1,77

-%7,60

Hashport Bridged wAVAX (WAVAX[HTS]) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 0,00
$ 0,00$ 0,00

--
----

0,00
0,00 0,00

Hashport Bridged wAVAX (WAVAX[HTS]) Nedir?

MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!

Hashport Bridged wAVAX (WAVAX[HTS]) Kaynağı

Resmi Websitesi

Hashport Bridged wAVAX (WAVAX[HTS]) Token Ekonomisi

Hashport Bridged wAVAX (WAVAX[HTS]) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. WAVAX[HTS] tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: Hashport Bridged wAVAX (WAVAX[HTS]) Hakkında Diğer Sorular

WAVAX[HTS] Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 WAVAX[HTS] / VND
575.509,05
1 WAVAX[HTS] / AUD
A$33,4611
1 WAVAX[HTS] / GBP
16,1838
1 WAVAX[HTS] / EUR
18,5895
1 WAVAX[HTS] / USD
$21,87
1 WAVAX[HTS] / MYR
RM92,2914
1 WAVAX[HTS] / TRY
889,2342
1 WAVAX[HTS] / JPY
¥3.214,89
1 WAVAX[HTS] / ARS
ARS$29.120,9985
1 WAVAX[HTS] / RUB
1.749,6
1 WAVAX[HTS] / INR
1.918,8738
1 WAVAX[HTS] / IDR
Rp358.524,5328
1 WAVAX[HTS] / KRW
30.290,8248
1 WAVAX[HTS] / PHP
1.253,5884
1 WAVAX[HTS] / EGP
￡E.1.059,3828
1 WAVAX[HTS] / BRL
R$119,1915
1 WAVAX[HTS] / CAD
C$29,9619
1 WAVAX[HTS] / BDT
2.651,0814
1 WAVAX[HTS] / NGN
33.338,4093
1 WAVAX[HTS] / UAH
906,2928
1 WAVAX[HTS] / VES
Bs2.799,36
1 WAVAX[HTS] / CLP
$21.213,9
1 WAVAX[HTS] / PKR
Rs6.184,836
1 WAVAX[HTS] / KZT
11.707,6671
1 WAVAX[HTS] / THB
฿706,8384
1 WAVAX[HTS] / TWD
NT$652,6008
1 WAVAX[HTS] / AED
د.إ80,2629
1 WAVAX[HTS] / CHF
Fr17,496
1 WAVAX[HTS] / HKD
HK$171,4608
1 WAVAX[HTS] / MAD
.د.م197,4861
1 WAVAX[HTS] / MXN
$406,782
1 WAVAX[HTS] / PLN
80,0442
1 WAVAX[HTS] / RON
лв95,1345
1 WAVAX[HTS] / SEK
kr210,1707
1 WAVAX[HTS] / BGN
лв36,5229
1 WAVAX[HTS] / HUF
Ft7.466,6367
1 WAVAX[HTS] / CZK
461,0196
1 WAVAX[HTS] / KWD
د.ك6,67035
1 WAVAX[HTS] / ILS
74,7954