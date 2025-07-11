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Haven1 Bridged Coinbase Wrapped BTC Fiyatı (HCBBTC)

Haven1 Bridged Coinbase Wrapped BTC (HCBBTC) Canlı Fiyat Grafiği

$113.498
$113.498$113.498
+%2,001D
USD

Bugünkü Haven1 Bridged Coinbase Wrapped BTC (HCBBTC) Fiyatı

Haven1 Bridged Coinbase Wrapped BTC (HCBBTC), şu anda 113.498 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 21,74K USD piyasa değerine sahiptir. HCBBTC / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

Haven1 Bridged Coinbase Wrapped BTC Ana Piyasa Performansı:

-- USD
24 saatlik işlem hacmi
+%2,00
Haven1 Bridged Coinbase Wrapped BTC 24 saatlik fiyat değişimi
0,19 USD
Dolaşımdaki arz

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USD Bazında Haven1 Bridged Coinbase Wrapped BTC (HCBBTC) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, Haven1 Bridged Coinbase Wrapped BTC / USD fiyat değişimi, $ +2.230,33.
Son 30 gün içerisinde, Haven1 Bridged Coinbase Wrapped BTC / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Haven1 Bridged Coinbase Wrapped BTC / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Haven1 Bridged Coinbase Wrapped BTC / USD fiyat değişimi, $ 0.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ +2.230,33+%2,00
30 Gün$ 0--
60 Gün$ 0--
90 Gün$ 0--

Haven1 Bridged Coinbase Wrapped BTC (HCBBTC) Fiyat Analizi

En güncel Haven1 Bridged Coinbase Wrapped BTC fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 101.290
$ 101.290$ 101.290

$ 113.510
$ 113.510$ 113.510

$ 113.510
$ 113.510$ 113.510

-%0,00

+%2,00

--

Haven1 Bridged Coinbase Wrapped BTC (HCBBTC) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 21,74K
$ 21,74K$ 21,74K

--
----

0,19
0,19 0,19

Haven1 Bridged Coinbase Wrapped BTC (HCBBTC) Nedir?

hcbBTC is a 1 : 1 Bitcoin-backed wrapped asset native to Haven1. BTC is custodied in a multi-sig address controlled by qualified signatories; minting & burning occur through the Haven1 Canonical Bridge. Each on-chain hcbBTC can be redeemed for one BTC after the required burn proof confirms on L1. The token brings Bitcoin’s store-of-value liquidity to Haven1’s fast, zero-cost smart-contract environment.

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Haven1 Bridged Coinbase Wrapped BTC (HCBBTC) Kaynağı

Resmi Websitesi

Haven1 Bridged Coinbase Wrapped BTC (HCBBTC) Token Ekonomisi

Haven1 Bridged Coinbase Wrapped BTC (HCBBTC) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. HCBBTC tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

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HCBBTC Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 HCBBTC / VND
2.986.699.870
1 HCBBTC / AUD
A$171.381,98
1 HCBBTC / GBP
82.853,54
1 HCBBTC / EUR
96.473,3
1 HCBBTC / USD
$113.498
1 HCBBTC / MYR
RM482.366,5
1 HCBBTC / TRY
4.559.214,66
1 HCBBTC / JPY
¥16.570.708
1 HCBBTC / RUB
8.834.684,32
1 HCBBTC / INR
9.734.723,46
1 HCBBTC / IDR
Rp1.830.612.646,94
1 HCBBTC / KRW
155.903.122,76
1 HCBBTC / PHP
6.412.637
1 HCBBTC / EGP
￡E.5.619.285,98
1 HCBBTC / BRL
R$627.643,94
1 HCBBTC / CAD
C$154.357,28
1 HCBBTC / BDT
13.810.436,64
1 HCBBTC / NGN
173.809.702,22
1 HCBBTC / UAH
4.753.296,24
1 HCBBTC / VES
Bs12.825.274
1 HCBBTC / CLP
$107.709.602
1 HCBBTC / PKR
Rs32.298.125,86
1 HCBBTC / KZT
58.929.296,58
1 HCBBTC / THB
฿3.684.145,08
1 HCBBTC / TWD
NT$3.314.141,6
1 HCBBTC / AED
د.إ416.537,66
1 HCBBTC / CHF
Fr89.663,42
1 HCBBTC / HKD
HK$889.824,32
1 HCBBTC / MAD
.د.م1.020.347,02
1 HCBBTC / MXN
$2.120.142,64
1 HCBBTC / PLN
411.997,74
1 HCBBTC / RON
лв492.581,32
1 HCBBTC / SEK
kr1.080.500,96
1 HCBBTC / BGN
лв189.541,66
1 HCBBTC / HUF
Ft38.789.076,48
1 HCBBTC / CZK
2.392.537,84
1 HCBBTC / KWD
د.ك34.616,89
1 HCBBTC / ILS
377.948,34