Haven1 Bridged Coinbase Wrapped BTC (HCBBTC) Nedir?

hcbBTC is a 1 : 1 Bitcoin-backed wrapped asset native to Haven1. BTC is custodied in a multi-sig address controlled by qualified signatories; minting & burning occur through the Haven1 Canonical Bridge. Each on-chain hcbBTC can be redeemed for one BTC after the required burn proof confirms on L1. The token brings Bitcoin’s store-of-value liquidity to Haven1’s fast, zero-cost smart-contract environment.

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Haven1 Bridged Coinbase Wrapped BTC (HCBBTC) Token Ekonomisi

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