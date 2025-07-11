Haven1 Bridged Coinbase Wrapped BTC Fiyatı (HCBBTC)
Haven1 Bridged Coinbase Wrapped BTC (HCBBTC), şu anda 113.498 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 21,74K USD piyasa değerine sahiptir. HCBBTC / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
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Gün içerisinde, Haven1 Bridged Coinbase Wrapped BTC / USD fiyat değişimi, $ +2.230,33.
Son 30 gün içerisinde, Haven1 Bridged Coinbase Wrapped BTC / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Haven1 Bridged Coinbase Wrapped BTC / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Haven1 Bridged Coinbase Wrapped BTC / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ +2.230,33
|+%2,00
|30 Gün
|$ 0
|--
|60 Gün
|$ 0
|--
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel Haven1 Bridged Coinbase Wrapped BTC fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
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Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
hcbBTC is a 1 : 1 Bitcoin-backed wrapped asset native to Haven1. BTC is custodied in a multi-sig address controlled by qualified signatories; minting & burning occur through the Haven1 Canonical Bridge. Each on-chain hcbBTC can be redeemed for one BTC after the required burn proof confirms on L1. The token brings Bitcoin’s store-of-value liquidity to Haven1’s fast, zero-cost smart-contract environment.
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Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.
|1 HCBBTC / VND
₫2.986.699.870
|1 HCBBTC / AUD
A$171.381,98
|1 HCBBTC / GBP
￡82.853,54
|1 HCBBTC / EUR
€96.473,3
|1 HCBBTC / USD
$113.498
|1 HCBBTC / MYR
RM482.366,5
|1 HCBBTC / TRY
₺4.559.214,66
|1 HCBBTC / JPY
¥16.570.708
|1 HCBBTC / RUB
₽8.834.684,32
|1 HCBBTC / INR
₹9.734.723,46
|1 HCBBTC / IDR
Rp1.830.612.646,94
|1 HCBBTC / KRW
₩155.903.122,76
|1 HCBBTC / PHP
₱6.412.637
|1 HCBBTC / EGP
￡E.5.619.285,98
|1 HCBBTC / BRL
R$627.643,94
|1 HCBBTC / CAD
C$154.357,28
|1 HCBBTC / BDT
৳13.810.436,64
|1 HCBBTC / NGN
₦173.809.702,22
|1 HCBBTC / UAH
₴4.753.296,24
|1 HCBBTC / VES
Bs12.825.274
|1 HCBBTC / CLP
$107.709.602
|1 HCBBTC / PKR
Rs32.298.125,86
|1 HCBBTC / KZT
₸58.929.296,58
|1 HCBBTC / THB
฿3.684.145,08
|1 HCBBTC / TWD
NT$3.314.141,6
|1 HCBBTC / AED
د.إ416.537,66
|1 HCBBTC / CHF
Fr89.663,42
|1 HCBBTC / HKD
HK$889.824,32
|1 HCBBTC / MAD
.د.م1.020.347,02
|1 HCBBTC / MXN
$2.120.142,64
|1 HCBBTC / PLN
zł411.997,74
|1 HCBBTC / RON
лв492.581,32
|1 HCBBTC / SEK
kr1.080.500,96
|1 HCBBTC / BGN
лв189.541,66
|1 HCBBTC / HUF
Ft38.789.076,48
|1 HCBBTC / CZK
Kč2.392.537,84
|1 HCBBTC / KWD
د.ك34.616,89
|1 HCBBTC / ILS
₪377.948,34