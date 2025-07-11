Haven1 Bridged Staked ETH (HSETH) Nedir?

hsETH is a wrapped, yield-accruing version of ETHx, Stader Labs’ liquid-staking token, issued natively on the Haven1 Layer-1 network. When a user deposits ETH into the on-chain StaderHavenStakingManager contract, that ETH is delegated to Stader’s distributed validator set; the manager receives ETHx on Ethereum main-net and immediately mints an equal amount of hsETH on Haven1. Each hsETH remains fully collateralised 1 : 1 by ETHx held in the manager contract and can be burned to redeem the underlying ETHx (and therefore the staked ETH principal plus staking rewards) at any time. The token brings ETH staking yield to Haven1 while enabling zero gas DeFi, swaps and collateralisation.

MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!

Haven1 Bridged Staked ETH (HSETH) Kaynağı Resmi Websitesi

Haven1 Bridged Staked ETH (HSETH) Token Ekonomisi

Haven1 Bridged Staked ETH (HSETH) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. HSETH tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!