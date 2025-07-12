Haven1 Bridged Wrapped ETH Fiyatı (HETH)
Haven1 Bridged Wrapped ETH (HETH), şu anda 2.969,95 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 143,87K USD piyasa değerine sahiptir. HETH / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
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Gün içerisinde, Haven1 Bridged Wrapped ETH / USD fiyat değişimi, $ +51,21.
Son 30 gün içerisinde, Haven1 Bridged Wrapped ETH / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Haven1 Bridged Wrapped ETH / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Haven1 Bridged Wrapped ETH / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ +51,21
|+%1,75
|30 Gün
|$ 0
|--
|60 Gün
|$ 0
|--
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel Haven1 Bridged Wrapped ETH fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
-%0,00
+%1,75
--
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
hETH is a wrapped representation of native Ether (ETH) that circulates on the Haven1 Layer-1 network. It is minted when users lock ETH in Haven1's audited Canonical Bridge on Ethereum Mainnet and receive an equal amount of hETH on Haven1. The bridge maintains a transparent 1 : 1 backing, enabling holders to redeem hETH for ETH at any time. By porting ETH liquidity into Haven1, hETH powers DeFi trading and staking within an EVM-equivalent, zero-fee environment.
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