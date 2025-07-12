Haven1 Bridged Wrapped ETH (HETH) Nedir?

hETH is a wrapped representation of native Ether (ETH) that circulates on the Haven1 Layer-1 network. It is minted when users lock ETH in Haven1's audited Canonical Bridge on Ethereum Mainnet and receive an equal amount of hETH on Haven1. The bridge maintains a transparent 1 : 1 backing, enabling holders to redeem hETH for ETH at any time. By porting ETH liquidity into Haven1, hETH powers DeFi trading and staking within an EVM-equivalent, zero-fee environment.

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Haven1 Bridged Wrapped ETH (HETH) Token Ekonomisi

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