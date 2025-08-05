Headline Fiyatı (HDL)
Headline (HDL), şu anda 0,0026328 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 0,00 USD piyasa değerine sahiptir. HDL / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
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Gün içerisinde, Headline / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Headline / USD fiyat değişimi, $ +0,0007686006.
Son 60 gün içerisinde, Headline / USD fiyat değişimi, $ +0,0006582389.
Son 90 gün içerisinde, Headline / USD fiyat değişimi, $ -0,0031021053879073835.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|-%1,12
|30 Gün
|$ +0,0007686006
|+%29,19
|60 Gün
|$ +0,0006582389
|+%25,00
|90 Gün
|$ -0,0031021053879073835
|-%54,09
En güncel Headline fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
+%0,32
-%1,12
-%6,74
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
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|1 HDL / VND
₫69,282132
|1 HDL / AUD
A$0,004054512
|1 HDL / GBP
￡0,0019746
|1 HDL / EUR
€0,002264208
|1 HDL / USD
$0,0026328
|1 HDL / MYR
RM0,011136744
|1 HDL / TRY
₺0,107049648
|1 HDL / JPY
¥0,3870216
|1 HDL / ARS
ARS$3,57231468
|1 HDL / RUB
₽0,2099658
|1 HDL / INR
₹0,231396792
|1 HDL / IDR
Rp43,160648832
|1 HDL / KRW
₩3,641478336
|1 HDL / PHP
₱0,150964752
|1 HDL / EGP
￡E.0,12755916
|1 HDL / BRL
R$0,014454072
|1 HDL / CAD
C$0,003606936
|1 HDL / BDT
৳0,320622384
|1 HDL / NGN
₦4,007305896
|1 HDL / UAH
₴0,109840416
|1 HDL / VES
Bs0,3317328
|1 HDL / CLP
$2,5432848
|1 HDL / PKR
Rs0,745398336
|1 HDL / KZT
₸1,42158036
|1 HDL / THB
฿0,085118424
|1 HDL / TWD
NT$0,07872072
|1 HDL / AED
د.إ0,009662376
|1 HDL / CHF
Fr0,00210624
|1 HDL / HKD
HK$0,020641152
|1 HDL / MAD
.د.م0,023853168
|1 HDL / MXN
$0,049707264
|1 HDL / PLN
zł0,009715032
|1 HDL / RON
лв0,011531664
|1 HDL / SEK
kr0,025380192
|1 HDL / BGN
лв0,004423104
|1 HDL / HUF
Ft0,907210224
|1 HDL / CZK
Kč0,055894344
|1 HDL / KWD
د.ك0,000803004
|1 HDL / ILS
₪0,008977848