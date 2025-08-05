Healthmedi (HMD) Nedir?

Healthmedi is a blockchain-based global medical tourism plastic surgery platform. Healthmedi has abundant experience and infrastructure in medical management and medical tourism business. 350 plastic surgery contracts. HMD coin payment service implemented in many hospitals. Attracting medical tourists through youtube bbeutv video content. HMD payment service without currency exchange for foreign patients. Based on the plastic surgery o2o service quid app, we are creating a coin ecosystem where patients and hospitals can receive compensation and profits together.

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Healthmedi (HMD) Kaynağı Whitepaper Resmi Websitesi

Healthmedi (HMD) Token Ekonomisi

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