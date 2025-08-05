HEDGE on Sol (HEDGE) Nedir?

HEDGE is the first web3 decentralized hedge fund on the Solana blockchain. A 5% transfer fee contributes to the Assets Under Management (AUM) account, providing liquidity on DeFi AMMs like Radyum and Orca. Generated fees from managing these LP positions are distributed to eligible HEDGE holders. Following a community-driven model, the team currently oversees LP management, with plans for DAO governance in the future, aiming for complete decentralization.

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HEDGE on Sol (HEDGE) Token Ekonomisi

HEDGE on Sol (HEDGE) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. HEDGE tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!