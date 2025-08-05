Hedge USD (USH) Nedir?

HDG is one of the tokens issued by the Hedge Protocol which enables interest-free lending on the Solana Blockchain. Users are able to deposit collateral and take out USH stablecoin loans. The Hedge Protocol offers vaults with a minimum collateral ratio as low as 110% (90.0% LTV). USH is a stablecoin pegged to the US dollar that is always redeemable for its underlying value - i.e. users are able to use it to purchase collateral back at any time. However a fee is added on top to ensure redemptions don't happen too often.

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Hedge USD (USH) Kaynağı Whitepaper Resmi Websitesi

Hedge USD (USH) Token Ekonomisi

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