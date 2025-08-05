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Hedgehog in the fog Fiyatı (HIF)

Listelenmedi

Hedgehog in the fog (HIF) Canlı Fiyat Grafiği

$0,0002266
$0,0002266$0,0002266
-%4,701D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD

Bugünkü Hedgehog in the fog (HIF) Fiyatı

Hedgehog in the fog (HIF), şu anda 0 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 0,00 USD piyasa değerine sahiptir. HIF / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

Hedgehog in the fog Ana Piyasa Performansı:

-- USD
24 saatlik işlem hacmi
-%4,74
Hedgehog in the fog 24 saatlik fiyat değişimi
0,00 USD
Dolaşımdaki arz

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USD Bazında Hedgehog in the fog (HIF) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, Hedgehog in the fog / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Hedgehog in the fog / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Hedgehog in the fog / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Hedgehog in the fog / USD fiyat değişimi, $ 0.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ 0-%4,74
30 Gün$ 0+%23,91
60 Gün$ 0+%6,00
90 Gün$ 0--

Hedgehog in the fog (HIF) Fiyat Analizi

En güncel Hedgehog in the fog fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0,0422665
$ 0,0422665$ 0,0422665

-%0,60

-%4,74

+%9,62

Hedgehog in the fog (HIF) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 0,00
$ 0,00$ 0,00

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Hedgehog in the fog (HIF) Nedir?

Hedgehog in the Fog isn't just a cryptocurrency, it's a whole world inspired by the legendary cartoon. We bring together meme lovers and crypto enthusiasts to create something truly unique. Forget boring tokens—our hedgehog brings fun and a bit of magic to the world of cryptocurrencies. This is the roadmap of the universe of the hedgehog in the fog. Hedgehogs from new universes will be added, stay tuned!

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Hedgehog in the fog (HIF) Kaynağı

Resmi Websitesi

Hedgehog in the fog (HIF) Token Ekonomisi

Hedgehog in the fog (HIF) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. HIF tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

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HIF Varlığından Yerel Para Birimlerine

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1 HIF / GBP
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1 HIF / PKR
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1 HIF / AED
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1 HIF / HKD
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1 HIF / MAD
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